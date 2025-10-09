Governo autoriza início das obras na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Passo Fundo

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, autorizou, nesta quinta-feira (9/10), o início dos trabalhos de melhorias na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), em Passo Fundo. O investimento é de R$ 1,1 milhão. A secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, participou do ato. A fiscalização é da 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), do mesmo município.

Atualmente, o prédio encontra-se com a pintura desgastada e descascada, os sistemas hidrossanitárias em condições inadequadas de funcionamento, além de desgaste e deterioração do piso das salas. Com a reforma, serão realizadas as manutenções do revestimento dos pisos das salas e banheiros, das instalações elétricas e hidrossanitárias, bem como da pintura interna e externa.

A partir da assinatura da ordem de início, a empresa responsável pela execução da obra tem cinco dias para começar os trabalhos e 180 dias para concluir as melhorias.

Agilidade

O investimento na 6ª CRS, em Passo Fundo, é viabilizado por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Anteriormente, o tempo entre a solicitação de reparo e o início da obra era superior a mil dias. Agora, o prazo foi reduzido para cerca de 90 dias.