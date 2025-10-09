Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo autoriza início das obras na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Passo Fundo

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, autorizou, nesta quinta-feira (9/10), o início dos tr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/10/2025 às 19h02
Governo autoriza início das obras na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Passo Fundo
O investimento na 6ª CRS, em Passo Fundo, é viabilizado por meio da Contratação Simplificada -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP

O governo do Estado, por meio da titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, autorizou, nesta quinta-feira (9/10), o início dos trabalhos de melhorias na 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), em Passo Fundo. O investimento é de R$ 1,1 milhão. A secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, participou do ato. A fiscalização é da 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), do mesmo município.

Atualmente, o prédio encontra-se com a pintura desgastada e descascada, os sistemas hidrossanitárias em condições inadequadas de funcionamento, além de desgaste e deterioração do piso das salas. Com a reforma, serão realizadas as manutenções do revestimento dos pisos das salas e banheiros, das instalações elétricas e hidrossanitárias, bem como da pintura interna e externa.

A partir da assinatura da ordem de início, a empresa responsável pela execução da obra tem cinco dias para começar os trabalhos e 180 dias para concluir as melhorias.

Agilidade

O investimento na 6ª CRS, em Passo Fundo, é viabilizado por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Anteriormente, o tempo entre a solicitação de reparo e o início da obra era superior a mil dias. Agora, o prazo foi reduzido para cerca de 90 dias.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Programa oferece condições facilitadas de acesso ao crédito para prefeituras que planejam investir em obras e equipamentos -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Fazenda Há 10 minutos

Leite anuncia programa para ampliar investimentos de municípios gaúchos

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (9/10), a criação de um novo modelo de financiamento para facilitar o acesso das prefeitura...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 10 minutos

CNU 2025: confira número mínimo de acertos para avançar para 2ª fase

Classificação de candidato de nível superior depende de nota ponderada
Estradas Há 1 hora

Gabriel Souza inaugura obra de pavimentação no município de Campo Novo

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta quinta-feira (9/10), uma obra de pavimentação no município de Campo Novo, no noroeste do Estado. O...
Estradas Há 2 horas

Gabriel Souza inaugura obra de pavimentação asfáltica no município de Campo Novo

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta quinta-feira (9/10), uma obra de pavimentação asfáltica no município de Campo Novo, no noroeste do...

 Apenados recebem 75% do salário-mínimo e remição de um dia a cada três trabalhados -Foto: Rodrigo Borba/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 2 horas

Penitenciária Modulada Estadual de Osório inicia produção de bags para a indústria

Um novo termo de cooperação firmado pela Polícia Penal entrou em operação no sistema prisional para qualificação e ressocialização de apenados. Doi...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
2.77 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Saúde Pública Há 2 minutos

Vista Gaúcha garante R$ 100 mil para modernizar hospital
Tecnologia Há 7 minutos

Nachi amplia portfólio com robôs colaborativos
Fazenda Há 7 minutos

Leite anuncia programa para ampliar investimentos de municípios gaúchos
Economia Há 7 minutos

“Não foi descuido, foi escolha”, diz Haddad sobre rejeição de MP
Câmara Há 7 minutos

Comissão aprova valorização de mestres responsáveis por difundir tradição oral

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,80%
Euro
R$ 6,22 +0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 693,341,64 -1,38%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias