Gabriel Souza inaugura obra de pavimentação no município de Campo Novo

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta quinta-feira (9/10), uma obra de pavimentação no município de Campo Novo, no noroeste do Estado. O...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
09/10/2025 às 18h24
Gabriel Souza inaugura obra de pavimentação no município de Campo Novo
"Governo do Estado já destinou cerca de R$ 640 milhões para obras de pavimentação em 445 municípios gaúchos", comentou Gabriel -Foto: Bruno Todeschini/Divulgação

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou, nesta quinta-feira (9/10), uma obra de pavimentação no município de Campo Novo, no noroeste do Estado. O ato foi acompanhado pelo secretário-adjunto de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Fernando Classmann, e pelo prefeito Pedro dos Santos.

Gabriel destacou a importância do Programa Pavimenta , uma parceria entre as prefeituras e o governo do Estado que está ajudando no desenvolvimento e na mobilidade das cidades gaúchas. “O Pavimenta é uma política pública com foco no trânsito local e que ajuda não só no transporte das pessoas, mas também no escoamento das safras. Só nas fases 1 e 2, o governo do Estado já destinou cerca de R$ 640 milhões para obras de pavimentação em 445 municípios gaúchos”, detalhou.

Obra proporciona mais segurança e qualidade de vida à população

A intervenção foi realizada na Estrada da Vila Turvo, em um trecho de 3,5 km, que liga a cidade de Campo Novo à comunidade Vila Turvo, melhorando as condições de tráfego na região e proporcionando mais segurança e qualidade de vida à população. A obra recebeu um investimento superior a R$ 1,6 milhão, sendo R$ 786.918,72 repassados pelo governo estadual por meio do Programa Pavimenta, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), e com uma contrapartida municipal de R$ 818.081,28.

A pavimentação de 3,5 km na Estrada da Vila Turvo melhora o acesso entre Campo Novo e a comunidade local -Foto: Bruno Todeschini/Divulgação
A pavimentação de 3,5 km na Estrada da Vila Turvo melhora o acesso entre Campo Novo e a comunidade local -Foto: Bruno Todeschini/Divulgação

Para Classmann, a entrega da pavimentação aos moradores consolida a parceria bem-sucedida entre Estado e município. “A Sedur atua diariamente ao lado das prefeituras, buscando realizar serviços que melhorem a vida das pessoas. A cada inauguração, vemos os resultados alcançados por meio do nosso trabalho e nos sentimos honrados. Mais que asfalto, o Pavimenta leva segurança para motoristas e para pedestres, conforto aos cidadãos no dia a dia, além de contribuir para o fortalecimento da economia local”, destacou.

Além da inauguração, o vice-governador também vistoriou a ponte que liga os municípios de Campo Novo e Braga. As obras, que estão 95% concluídas, serão retomados após o aditivo no contrato com a empresa responsável pela execução da mesma.

Texto: Dayanne Rodrigues/Ascom GVG e Felipe Fontoura/Ascom Sedur
Edição: Secom

