Governo inicia obras de recuperação na ERS-129, entre Estrela e Roca Sales
O projeto foi planejado com foco na durabilidade e na qualidade da via -Foto: Divulgação/Daer

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), iniciou, nesta quinta-feira (9/10), as obras de recuperação na ERS-129, entre Estrela e Roca Sales.

A iniciativa integra os projetos prioritários do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) e representa um investimento de R$ 55,91 milhões para a melhoria de 27 quilômetros de rodovia, incluindo seis quilômetros de nova pavimentação. A entrega está prevista para o segundo semestre de 2026. Na Região do Vale do Taquari tem governo do Estado.

O titular da Selt, Juvir Costella, destacou a importância da intervenção para a mobilidade e para o desenvolvimento regional. “A ERS-129 é um corredor estratégico para o escoamento da produção e para a ligação entre os municípios do Vale do Taquari. Com essa obra, levamos mais segurança, infraestrutura e oportunidades para a região”, afirmou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, ressaltou que o projeto foi planejado com foco na durabilidade e na qualidade da via. “Estamos executando uma obra estruturante, com técnicas modernas e rigor no acompanhamento. Isso garantirá uma rodovia mais segura e eficiente para os motoristas”, pontuou.

O início da obra de recuperação da ERS-129 foi autorizado pelo governador Eduardo Leite durante a Expointer, deste ano, e faz parte do conjunto de obras do Funrigs voltadas à reconstrução da malha rodoviária estadual.

Os bloqueios parciais e totais do tráfego da rodovia serão programados conforme a necessidade da obra e previamente divulgados.

Texto: AscomSelt
Edição: Secom

