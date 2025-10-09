Queda em cinco indicadores criminais leva o Rio Grande do Sul ao mês mais seguro da história em setembro

Os indicadores criminais recentes reforçam a tendência de que 2025 deve ser um ano ainda mais seguro para os gaúchos. Segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública (Oesp), o mês de setembro contabilizou os menores índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) da série, que começou a ser medida em 2010. Foram86 mortes, que representa uma queda de 50% nos delitos em relação a setembro de 2024, que havia terminado com 173 registros.

Os homicídios dolosos totalizaram 72 casos, isto é, uma queda de 50% em comparação a setembro do ano passado, quando foram registrados 145 óbitos.

Queda nos crimes patrimoniais

O Rio Grande do Sul está diferente. Refletindo os avanços significativos na segurança pública, o Estado apresentou o menor número deroubos de veículosda história. Em setembro de 2025, foram 104 roubos contra os 194 apontados no mesmo período do ano anterior, uma diminuição de 46%.

Além disso, as ocorrências aestabelecimentos comerciaissofreram redução de 24% no ano corrente. Foram 279 casos contra 365 em 2024.

Momento mais seguro do RS

Em relação a setembro de 2024, osfeminicídiosdiminuíram 57%, de sete para três casos. Já as ocorrências em transportes coletivos despencaram 60% (de 20 para oito), enquanto os roubos a pedestre passaram de 1.339 para 1.007 (-25%). Vale destacar que no campo, os abigeatos recuaram 14%, passando de 255 para 219 delitos.

Oslatrocíniossubiram de um para cinco casos e as ocorrências bancárias aumentaram de uma para quatro. Entretanto, ambos os crimes estão em baixa no acumulado do ano. De janeiro a setembro, latrocínios e ocorrências bancárias diminuíram 11% (de 27 para 24) e 41% (de 22 para 13), respectivamente, no comparativo com o mesmo período de 2024.

"Neste mês de setembro, pela primeira vez desde 2010, o Rio Grande do Sul conseguiu alcançar o índice ONU em todo o Estado, ou seja, abaixo de 10 homicídios por ano a cada 100 mil habitantes. Então, agora é dar continuidade e buscar novas estratégias para seguir reduzindo a criminalidade", afirmou o titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sandro Caron.