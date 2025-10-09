Leite entrega mais de R$ 46 milhões em viaturas e equipamentos para a segurança pública

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quinta-feira (9/10), 101 veículos e novos armamentos para a Brigada Militar (BM), a Polícia Civil (PC) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM). A entrega ocorreu no Largo Zumbi dos Palmares, em Porto Alegre. Os equipamentos vão qualificar a segurança pública de 48 municípios.

O investimento de mais de R$ 46 milhões conta com recursos do Plano de Investimento, Fundo a Fundo (FAF), Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp), Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Convênio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Durante o evento, Leite ressaltou que a entrega das viaturas e dos equipamentos reforça a capacidade do Estado de combater o crime e proteger a sociedade. “Temos uma programação de investimentos de cerca de R$ 1 bilhão nas forças de segurança. Há três semanas fizemos uma entrega de viaturas e equipamentos de quase R$ 90 milhões, hoje realizamos mais uma e temos outra programada para as próximas semanas”, enumerou. “Esses esforços dão resultados. O ano de 2024 foi o mais seguro de toda a série histórica no Estado, e 2025 se encaminha para superar essa marca. Estamos garantindo investimentos e trabalhando arduamente para alcançar esses números e dar mais confiança para os gaúchos de que viramos a chave na segurança pública.”

"O ano de 2024 foi o mais seguro de toda a série histórica no Estado, e 2025 se encaminha para superar a marca", destacou Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, destacou que os investimentos do governo refletem na queda dos indicadores de criminalidade, proporcionando um dos momentos mais seguros da história do RS. “No mês de setembro, contabilizamos os menores índices de crimes violentos letais, homicídios dolosos, roubo e furto de veículos da série histórica no Rio Grande do Sul. Isso mostra a importância do investimento contínuo em segurança pública. Com as entregas de hoje, damos mais um passo significativo para tornar o Estado ainda mais seguro”, afirmou.

A PC recebeu seis novos veículos, mil pistolas G19 compactas (calibre 9x19 mm) e 500 pistolas G26 subcompactas (calibre 9x19 mm). Já o CBM passará a contar com mais 12 viaturas e sete caminhões. A BM, por sua vez, terá à disposição mais 71 automóveis, cinco caminhões-baú, 200 espingardas e oito carabinas.

Investimentos em viaturas e equipamentos já somam quase R$ 310 milhões

Em maio, Leite entregou mais 280 viaturas e equipamentos para as forças de segurança do Estado, marcando um dos maiores investimentos recentes na área: R$ 140 milhões em bens e tecnologias.

Dois meses depois, o governo fez a entrega de viaturas e outros recursos que somaram R$ 36 milhões, usados para fortalecer a capacidade de resposta da BM.

Em setembro, BM, PC, CBM, Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Defesa Civil receberam do governador 264 viaturas e outros equipamentos robustos, num investimento de mais de R$ 87 milhões. Com o aporte de R$ 46 milhões desta quinta, os recursos já somam quase R$ 310 milhões.

Equipamentos vão qualificar a segurança pública de 48 municípios -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Reforço no combate ao crime

O governo do Estado promoveu um amplo fortalecimento da estrutura de trabalho e do efetivo da segurança pública. Nos últimos sete anos, a PC viu seu número de servidores crescer 11%, tendo hoje cerca de 5.500 inspetores, escrivães e delegados. Com o reforço de 732 viaturas, uma ampliação de 36%, a frota chegou a 2.776 unidades em setembro deste ano. No mesmo período, a PC ainda recebeu sete embarcações (totalizando 12), e três aeronaves (sendo quatro atualmente).

No caso do CBM, o número de viaturas e outros veículos de grande porte cresceu 72%, saltando de 517 para 891 unidades. As embarcações, por sua vez, aumentaram 164%, passando de 73 para 193 botes, ambulanchas, motoaquáticas e outros. Em 2023, o CBM adquiriu sua primeira aeronave. Atualmente, 3.161 bombeiros militares compõem o efetivo da instituição, um acréscimo de 16%.

No caso da BM, o governo Leite atendeu à demanda de renovação da frota aérea, que agora conta com 11 helicópteros e quatro aviões. Além disso, o número de embarcações saltou de uma para 19 unidades. Em 2025, a Brigada recebeu também 306 viaturas, 39 motos, 31 micro-ônibus e 17 motoaquáticas, uma renovação de veículos que vem sendo ampliada ano a ano.