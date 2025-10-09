Quinta, 09 de Outubro de 2025
TRE-RS define data da eleição suplementar para vereador em Braga: 7 de dezembro

Com a publicação da resolução, Braga entra oficialmente em período pré-eleitoral. O processo será conduzido pela 140ª Zona Eleitoral, sediada em Coronel Bicaco.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Observador Regional
09/10/2025 às 14h57
Foto: Observador Regional

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) publicou, nesta quinta-feira (09), a Resolução nº 438/2025, que oficializa a realização da eleição suplementar para vereador no município de Braga/RS. O pleito ocorrerá no dia 07 de dezembro e visa preencher a vaga deixada após a morte do vereador Bolívar Della Libera (Progressistas), ocorrida no início deste ano.

A decisão complementa o julgamento realizado em agosto, quando o TRE-RS, por unanimidade, determinou a necessidade de um novo pleito no município. O Progressistas, partido de Bolivar, não possuía suplentes disponíveis, já que todos os candidatos da sigla nas eleições de 2024 haviam sido eleitos, o que deixou a Câmara de Vereadores com apenas oito parlamentares.

Com a publicação da resolução, Braga entra oficialmente em período pré-eleitoral. O processo será conduzido pela 140ª Zona Eleitoral, sediada em Coronel Bicaco.

 Calendário eleitoral definido

Conforme o documento, as convenções partidárias para escolha dos candidatos poderão ocorrer entre 24 e 29 de outubro. Os pedidos de registro de candidatura deverão ser apresentados até 01 de novembro, e a propaganda eleitoral será permitida a partir de 02 de novembro.

O horário de votação no dia 07 de dezembro seguirá o padrão nacional, das 08h às 17h, com apuração e divulgação dos resultados na mesma noite.

Assim como nas eleições de 2024, o processo será 100% eletrônico, com voto biométrico e uso de urnas auditadas pela Justiça Eleitoral.

Regras seguem as das eleições municipais de 2024

A Resolução nº 438/2025 estabelece que a eleição suplementar observará as mesmas normas aplicadas às eleições municipais de 2024, incluindo as exigências de registro, prestação de contas, propaganda e cotas de gênero. O objetivo, segundo o TRE-RS, é assegurar a regularidade e a legitimidade do processo democrático.

Com a nova votação, os eleitores braguenses voltarão às urnas pela segunda vez em pouco mais de um ano, reafirmando o compromisso da Justiça Eleitoral com a representatividade local e o respeito à vontade popular.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
