Câmara promove maratona de linguagem simples e lança versão impressa do Manual de Comunicação

Manual está disponível on-line no endereço cd.leg.br/manual

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
09/10/2025 às 13h08
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Foi lançada nesta quinta-feira (9) a versão impressa do novo Manual de Comunicação da Câmara dos Deputados. Elaborado para dar mais transparência aos princípios que regem a atuação dos profissionais de comunicação da Casa, o manual já havia sido lançado em sua versão eletrônica em dezembro de 2024, em substituição ao antigo Manual de Redação, de 2004.

O lançamento foi feito durante a 2ª Maratona Linguagem Simples para a Cidadania, que ocorre nesta quinta e nesta sexta-feira (10) na Câmara. Ao abrir o evento, o presidente do Conselho Consultivo de Comunicação Social, deputado Cleber Verde (MDB-MA), observou que o Manual de Comunicação contém diretrizes, glossários, infográficos sobre o processo legislativo e especificações das funções de comunicação.

“O manual traz os princípios que orientam nossa comunicação, voltada para o objetivo de se aproximar do cidadão”, enfatizou Cleber Verde. “Traz transparência com fidelidade aos fatos, clareza na informação e linguagem acessível, além da imparcialidade para retratar o pluralismo das posições políticas representadas no Parlamento.”

2ª Maratona de Linguagem Simples para a Cidadania.
Maratona
A 2ª Maratona Linguagem Simples para a Cidadania busca ampliar a divulgação da linguagem simples no setor público, aproximar as instituições dos cidadãos e debater a institucionalização do uso da técnica com especialistas, servidores e interessados. O evento tem o apoio da Plain Language Association International (PLAIN), da Clarity International e da Comunidade Linguagem Simples Brasil.

Cleber Verde afirmou que a linguagem simples é indispensável para tornar a atuação parlamentar mais transparente. “Para o cidadão ter acesso ao Poder Legislativo, precisamos abandonar o jargão e falar de uma maneira mais compreensível”, defendeu.

A maratona marca também a celebração do Dia Internacional da Linguagem Simples, em 13 de outubro.

Manual
O novo manual foi produzido pela Diretoria-Executiva de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara (Direx) e impresso pelas Edições Câmara. Além de prever regras de redação e produção para a TV Câmara, a Rádio Câmara e a Agência Câmara, o manual contém normas de procedimento para a Rede Legislativa de Rádio e Televisão (com centenas de emissoras parceiras em todo o país), para as redes sociais da Câmara e para o uso de ferramentas de participação popular.

Orienta ainda o trabalho da Assessoria de Imprensa e informa sobre as normas do Portal Institucional, além de explicar o funcionamento das áreas de Publicidade, Eventos e Cerimonial e do Centro Cultural da Câmara.

