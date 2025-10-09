Câmara aprova regime de urgência para 15 projetos de lei
Entre as propostas estão a que torna mais ágil a investigação de crimes contra crianças e adolescentes; e a que estende o piso salarial nacional do...
Por: Radar NacionalFonte: Agência Câmara
09/10/2025 às 12h38
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta quinta-feira (9), o regime de urgência para 15 projetos de lei. São eles:
PL 2076/22 , que institui o Dia Nacional da Proteção de Dados;
PL 743/23 , que permite aos professores o uso de veículos destinados ao transporte escolar;
PL 3444/23 ; que regulamenta a atividade de influenciador digital;
PL 3824/23 , que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica;
PL 3096/24 , que inclui que inclui instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
PL 6234/23 , que estabelece medidas para agilizar a investigação de crimes contra a vida de crianças e adolescentes;
PL 2225/24 , que garante o acesso prioritário de crianças e adolescentes o direito ao brincar livre em contato com a natureza;
PL 2971/24 , que estende a meia-entrada aos profissionais da educação em atividade;
PL 3096/24 , que inclui que inclui instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
PL 3287/24 , que prevê o uso de sistema com base em algoritmo para combate a crimes contra crianças e adolescentes em ambientes virtuais;
PL 4937/24 , que transforma em lei o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado em 2023;
PL 625/25 , que cria o selo Compromisso com a Primeiríssima Infância;
PL 672/25 , que estende o piso salarial nacional aos professores contratados por tempo determinado;
PL 1924/25 , que institui a Estratégia de Desenvolvimento Infantil;
PL 1971/25 , que institui a Política Nacional de Proteção à Primeira Infância no Ambiente Digital; e
PL 2122/25 , que prevê ações para melhorar a qualidade das relações interpessoais, o uso consciente das tecnologias digitais e o combate à violência nas escolas.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.