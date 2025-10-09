Quinta, 09 de Outubro de 2025
Caso de zoofilia choca a comunidade de Redentora

Cadela é resgatada com ferimentos graves após estupro em Redentora; caso gera revolta e será investigado como crime de zoofilia.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações RD Foco
09/10/2025 às 11h49
(Foto: Reprodução/Grupo Focinho Amigo)

Um caso revoltante de zoofilia abalou a cidade de Redentora nesta quarta-feira (9). Uma cachorrinha foi resgatada pelo Grupo Focinho Amigo com ferimentos graves e sinais de abuso sexual, posteriormente confirmados em consulta veterinária. A cadela precisou ser internada e submetida a cirurgia de reconstrução, devido à gravidade das lesões e à intensa perda de sangue. Um boletim de ocorrência será registrado na Polícia Civil, que deve investigar o crime e identificar o autor do ato.

Em publicação nas redes sociais, o Grupo Focinho Amigo destacou que está em constante vigilância pela defesa dos animais. “Todas as irregularidades que forem constatadas, faremos denúncia. Nossa luta é contra os maus-tratos e por uma vida digna para os animais”, afirmou a entidade.

A prática de zoofilia é crime, conforme o Artigo 164-A do Código Penal, com pena de dois a quatro anos de detenção, além de multa. O caso gerou comoção e indignação entre moradores e entidades de proteção animal



