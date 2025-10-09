Cabos de cobre são furtados de usina de asfalto em Três Passos

Na manhã desta quinta-feira (9), a Administração Municipal de Três Passos registrou boletim de ocorrência na 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior após o furto de fios e cabos na usina de asfalto a frio, localizada na Linha Alto Molina.

Os ladrões quebraram o vidro que protege a área de medição da concessionária RGE e subtraíram cerca de 14 metros de cabos de cobre, incluindo condutores que ligavam o transformador ao disjuntor geral e parte do condutor de neutro. O crime teria ocorrido entre os dias 5 e 7 de outubro, possivelmente à noite.

A usina e as propriedades próximas não possuem câmeras de monitoramento, dificultando a identificação dos responsáveis. A Polícia Civil investiga o caso, e as atividades da usina permanecem suspensas até a realização da manutenção necessária.