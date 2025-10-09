Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cabos de cobre são furtados de usina de asfalto em Três Passos

Crime ocorreu entre os dias 5 e 7 de outubro e suspendeu temporariamente as atividades da usina

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações Assessoria de Comunicação - Prefeitura de Três Passos
09/10/2025 às 11h35
Cabos de cobre são furtados de usina de asfalto em Três Passos
(Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal)

Na manhã desta quinta-feira (9), a Administração Municipal de Três Passos registrou boletim de ocorrência na 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior após o furto de fios e cabos na usina de asfalto a frio, localizada na Linha Alto Molina.

Os ladrões quebraram o vidro que protege a área de medição da concessionária RGE e subtraíram cerca de 14 metros de cabos de cobre, incluindo condutores que ligavam o transformador ao disjuntor geral e parte do condutor de neutro. O crime teria ocorrido entre os dias 5 e 7 de outubro, possivelmente à noite.

A usina e as propriedades próximas não possuem câmeras de monitoramento, dificultando a identificação dos responsáveis. A Polícia Civil investiga o caso, e as atividades da usina permanecem suspensas até a realização da manutenção necessária.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: PRF)
Droga Apreendida Há 2 horas

PRF apreende quase 16 quilos de crack em ônibus na BR-285 em São Borja

Passageiro de 27 anos foi preso em flagrante durante fiscalização no transporte intermunicipal

 (Foto: PRF)
Trânsito Há 3 horas

Jovem morre em colisão entre moto e caminhonete na BR-285 em Panambi

Vítima de 19 anos não resistiu aos ferimentos após batida registrada na noite de quarta-feira

 (Foto: MPRS/ Divulgação Observador Regional)
Fiscalização Há 1 dia

14 toneladas de bebidas irregulares apreendidas em operação em Alecrim

Mercados e galpões em Alecrim são alvos de mandados; rótulos falsos, validade vencida e até fezes de roedores entre as irregularidades

 (Foto: Reprodução)
Ação Integrada Há 1 dia

Operação policial em Horizontina prende trio por tráfico e evita assalto a joalherias

Polícia Civil e Brigada Militar frustram plano de roubo e capturam criminoso recém-saído do presídio durante ação conjunta no início da semana.

 (Foto: Brigada Militar)
Prisão por Tráfico Há 1 dia

Homem é preso com drogas e dinheiro em Tenente Portela

Operação da Brigada Militar ocorreu na noite de segunda-feira, no bairro Operário

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 21°
20° Sensação
3.19 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Evento no Recife destaca protagonismo feminino nos negócios
Câmara Há 5 minutos

Comissão debate criação do crime de ecocídio para punir casos mais graves de destruição ambiental
Senado Federal Há 5 minutos

CAS muda indicações de emendas ao Orçamento de 2025
Senado Federal Há 5 minutos

Carlos Viana pede a ministro do STF prisão de investigados pela CPMI do INSS
Direitos Humanos Há 5 minutos

MEC publica cartilha sobre enfrentamento ao trabalho infantil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,47%
Euro
R$ 6,21 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 691,777,69 -1,28%
Ibovespa
142,274,75 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias