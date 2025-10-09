Nova Paróquia Reunirá Vista Gaúcha e Barra do Guarita

Durante o quinto dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na última terça-feira (07/10), na Matriz Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela, uma notícia marcante foi anunciada para os fiéis dos municípios de Vista Gaúcha e Barra do Guarita. O bispo da Diocese, Dom Antônio Carlos, acolheu com entusiasmo o pedido para a criação de uma nova paróquia que reunirá as duas localidades.

A solicitação oficial foi entregue pelo pároco Padre Luiz Afonso, acompanhado de atas e documentos preparados pelas comunidades envolvidas. O pedido, já conhecido e aprovado pelo Conselho Diocesano, tem como objetivo fortalecer a presença pastoral e promover maior unidade religiosa entre os dois municípios.

Dom Antônio Carlos destacou a importância do projeto para a missão evangelizadora da Diocese e explicou que, como primeiro passo, será criada uma Quase-Paróquia, etapa preparatória para a futura instalação oficial da nova paróquia. A Quase-Paróquia será instalada no dia 14 de novembro, durante as festividades de Santa Isabel, com a presença do bispo.

Na mesma ocasião, foi anunciado que o Cônego Alexander Mello Jaeger, atualmente vigário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, será o responsável por liderar a nova paróquia. Ele terá a missão de estruturar e acompanhar o desenvolvimento da comunidade religiosa em Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

A partir de novembro, o Cônego Alexander passará a atender as comunidades locais, com uma estrutura provisória próxima à Igreja Santa Isabel, onde serão organizados os atendimentos religiosos.

A criação da nova paróquia representa um importante passo na consolidação da fé e na integração entre os dois municípios. A comunidade aguarda com expectativa a oficialização do projeto e o início das atividades pastoral.