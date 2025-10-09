PRF apreende quase 16 quilos de crack em ônibus na BR-285 em São Borja

Na noite desta quarta-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 16 quilos de crack durante fiscalização a um ônibus de transporte intermunicipal na BR-285, em São Borja. Um homem foi preso em flagrante.

Durante a abordagem ao coletivo, que fazia o trajeto entre São Borja e Porto Alegre, os policiais encontraram, entre as bagagens, diversos tabletes de substância semelhante a crack, totalizando 15,5 quilos do entorpecente.

O passageiro responsável pela droga, um homem de 27 anos, natural de São Borja, declarou que levaria o entorpecente até a capital gaúcha.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de São Borja, onde foram adotados os procedimentos de praxe e formalizado o flagrante por tráfico de drogas.