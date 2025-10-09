Quinta, 09 de Outubro de 2025
Julgamento dos acusados pela morte de ex-secretário de Bom Progresso é remarcado para dezembro

Sessão do Tribunal do Júri, inicialmente prevista para 11 de novembro, foi transferida para o dia 10 de dezembro em Três Passos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
09/10/2025 às 09h36
(Foto: Reprodução)

A Sessão do Tribunal do Júri que julgaria, no dia 11 de novembro de 2025, os quatro acusados pelo homicídio de Jarbas David Heinle, ex-secretário municipal de Saúde de Bom Progresso, foi adiada.

 A nova data foi marcada pela juíza de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos, Dra. Sucilene Engler, para o dia 10 de dezembro de 2025.

 O julgamento deve despertar grande atenção da imprensa e do público regional, já que a vítima era bastante conhecida na comunidade. A expectativa é de que o júri se estenda por cerca de três dias, em razão do número de réus — quatro — e das 14 testemunhas arroladas no processo.

 

Relembre o caso

O crime ocorreu na noite de 10 de setembro de 2022. Após participar de uma confraternização com amigos, Jarbas David Heinle foi surpreendido ao chegar em casa e atingido por diversos disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram a cabeça, o peito, a clavícula e o braço da vítima, que tentava sair do veículo.

 Jarbas era filho do então prefeito de Bom Progresso, Armindo David Heinle.

 A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em 2 de dezembro de 2022, e os réus foram pronunciados em 20 de julho de 2024, decisão que levou o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.

 

 

 

