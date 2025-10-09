Julgamento dos acusados pela morte de ex-secretário de Bom Progresso é remarcado para dezembro

A Sessão do Tribunal do Júri que julgaria, no dia 11 de novembro de 2025, os quatro acusados pelo homicídio de Jarbas David Heinle, ex-secretário municipal de Saúde de Bom Progresso, foi adiada.

A nova data foi marcada pela juíza de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos, Dra. Sucilene Engler, para o dia 10 de dezembro de 2025.

O julgamento deve despertar grande atenção da imprensa e do público regional, já que a vítima era bastante conhecida na comunidade. A expectativa é de que o júri se estenda por cerca de três dias, em razão do número de réus — quatro — e das 14 testemunhas arroladas no processo.

Relembre o caso

O crime ocorreu na noite de 10 de setembro de 2022. Após participar de uma confraternização com amigos, Jarbas David Heinle foi surpreendido ao chegar em casa e atingido por diversos disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram a cabeça, o peito, a clavícula e o braço da vítima, que tentava sair do veículo.

Jarbas era filho do então prefeito de Bom Progresso, Armindo David Heinle.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em 2 de dezembro de 2022, e os réus foram pronunciados em 20 de julho de 2024, decisão que levou o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.