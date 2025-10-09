Jovem morre em colisão entre moto e caminhonete na BR-285 em Panambi

Na noite desta quarta-feira, 08, por volta das 20h30, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento de um sinistro ocorrido na BR-285, km 417,4 em Panambi, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete.

No local, foi constatado uma colisão transversal que envolveu uma Fiat/Toro emplacada em Santo Ângelo/RS e uma motocicleta Honda/XRE190 emplacada em Panambi.

Em decorrência da colisão, o condutor da motocicleta, de 19 anos, natural de Panambi, não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local, já o condutor, de 31 anos, e os passageiros da caminhonete restaram todos ilesos.

A Toro ao sair do pátio do Posto de Combustíveis, colidiu com a motocicleta que deslocava sentido Pejuçara x Panambi.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e BM auxiliaram no atendimento. O local permanece isolado para levantamento pericial. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.