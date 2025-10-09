Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jovem morre em colisão entre moto e caminhonete na BR-285 em Panambi

Vítima de 19 anos não resistiu aos ferimentos após batida registrada na noite de quarta-feira

Por: Marcelino Antunes Fonte: PRF
09/10/2025 às 08h54
Jovem morre em colisão entre moto e caminhonete na BR-285 em Panambi
(Foto: PRF)

Na noite desta quarta-feira, 08, por volta das 20h30, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento de um sinistro ocorrido na BR-285, km 417,4 em Panambi, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete.

No local, foi constatado uma colisão transversal que envolveu uma Fiat/Toro emplacada em Santo Ângelo/RS e uma motocicleta Honda/XRE190 emplacada em Panambi.

Em decorrência da colisão, o condutor da motocicleta, de 19 anos, natural de Panambi, não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local, já o condutor, de 31 anos, e os passageiros da caminhonete restaram todos ilesos.

A Toro ao sair do pátio do Posto de Combustíveis, colidiu com a motocicleta que deslocava sentido Pejuçara x Panambi.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e BM auxiliaram no atendimento. O local permanece isolado para levantamento pericial. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal)
Furto Registrado Há 10 minutos

Cabos de cobre são furtados de usina de asfalto em Três Passos

Crime ocorreu entre os dias 5 e 7 de outubro e suspendeu temporariamente as atividades da usina

 (Foto: PRF)
Droga Apreendida Há 1 hora

PRF apreende quase 16 quilos de crack em ônibus na BR-285 em São Borja

Passageiro de 27 anos foi preso em flagrante durante fiscalização no transporte intermunicipal

 (Foto: MPRS/ Divulgação Observador Regional)
Fiscalização Há 1 dia

14 toneladas de bebidas irregulares apreendidas em operação em Alecrim

Mercados e galpões em Alecrim são alvos de mandados; rótulos falsos, validade vencida e até fezes de roedores entre as irregularidades

 (Foto: Reprodução)
Ação Integrada Há 1 dia

Operação policial em Horizontina prende trio por tráfico e evita assalto a joalherias

Polícia Civil e Brigada Militar frustram plano de roubo e capturam criminoso recém-saído do presídio durante ação conjunta no início da semana.

 (Foto: Brigada Militar)
Prisão por Tráfico Há 1 dia

Homem é preso com drogas e dinheiro em Tenente Portela

Operação da Brigada Militar ocorreu na noite de segunda-feira, no bairro Operário

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
2.82 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Furto Registrado Há 8 minutos

Cabos de cobre são furtados de usina de asfalto em Três Passos
Senado Federal Há 10 minutos

Jayme Campos pede ampliação do teto do MEI para fortalecer pequenos negócios
Educação Técnica Há 14 minutos

Tenente Portela poderá receber curso técnico em Enfermagem na Escola Cléia
Entretenimento Há 25 minutos

Envelhecimento acelera pressão sobre a “geração sanduíche”
Câmara Há 40 minutos

Projeto aprova convenção sobre transporte internacional de cargas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,35%
Euro
R$ 6,21 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 690,387,61 -1,37%
Ibovespa
142,163,02 pts 0.01%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias