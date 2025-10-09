Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 21 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/10/2025 às 07h57
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 21 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 2.925 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 21 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Participantes do encontro detalharam dificuldades do período e contaram como chegaram a soluções -Foto: Divulgação Sefaz
Fazenda Há 51 minutos

Na Semana Fazendária, gestores do Estado relembram ações adotadas nas enchentes e reforçam atitudes para o futuro

Ruas inundadas, sistemas inoperantes, colegas afetados e o prédio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), em Porto Alegre, completamente alagado. No oita...

 Uruguaiana foi um dos municípios atendidos no primeiro final de semana de mutirão -Foto: Nathalie Sulzbach/Ascom Sehab
Habitação Há 1 hora

Governo do Estado leva mutirões de regularização de imóveis a São Leopoldo e a Santa Maria no fim de semana

O mutirão de regularização fundiária para imóveis adquiridos por meio da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab RS), chegará a São Leopold...

 (Foto: Rádio Verdade)
Igreja Católica Há 1 hora

Nova Paróquia Reunirá Vista Gaúcha e Barra do Guarita

Bispo Dom Antônio Carlos aprova criação da unidade religiosa, com instalação prevista para novembro

 © Gésio Passos/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Início do defeso da piracema restringe pesca comercial no país

Medida vigora desde 1º de outubro e vai até 31 de janeiro de 2026
Geral Há 3 horas

Pesquisadores com soluções para comunidades recebem Prêmio Finep

Empresa entregou troféus e certificados a vencedores em 7 categorias

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 11° Máx. 21°
20° Sensação
3.19 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Evento no Recife destaca protagonismo feminino nos negócios
Câmara Há 5 minutos

Comissão debate criação do crime de ecocídio para punir casos mais graves de destruição ambiental
Senado Federal Há 5 minutos

CAS muda indicações de emendas ao Orçamento de 2025
Senado Federal Há 5 minutos

Carlos Viana pede a ministro do STF prisão de investigados pela CPMI do INSS
Direitos Humanos Há 5 minutos

MEC publica cartilha sobre enfrentamento ao trabalho infantil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,47%
Euro
R$ 6,21 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 691,777,69 -1,28%
Ibovespa
142,274,75 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias