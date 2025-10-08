Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos

A medida provisória perde a validade hoje

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
08/10/2025 às 19h22
Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou requerimento da oposição e retirou de pauta a Medida Provisória 1303/25, que unifica em 18% a tributação sobre todas as aplicações financeiras a partir de 1º de janeiro de 2026 e aumenta a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de algumas instituições financeiras. Foram 251 votos a favor da retirada e 193 contra .

Como a MP perde a vigência à meia-noite de hoje, não haverá tempo para análise em outra sessão. Se passasse pela Câmara, a medida também precisaria ser votada hoje pelo Senado.

Considerada essencial para o equilíbrio fiscal do próximo ano, a MP foi apresentada em junho pelo governo como alternativa ao decreto presidencial que havia elevado o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em diversas transações. O decreto acabou revogado diante de forte reação política contrária.

O texto original da MP trazia uma expectativa de arrecadação adicional de cerca de R$ 10,5 bilhões para 2025 e de R$ 21 bilhões para 2026, diminuída para cerca de R$ 17 bilhões depois de negociações na comissão mista que analisou o tema.

Sem o dinheiro extra, o governo deverá fazer novo bloqueio nas despesas de 2025, incluindo emendas parlamentares, e para 2026 terá de obter cerca de R$ 35 bilhões no Orçamento por meio de cortes ou novas receitas de outras fontes, como IPI e o próprio IOF, que podem ter alíquotas aumentadas por decreto.

Acordos
Para viabilizar a votação ontem na comissão mista, o relator da MP, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), desistiu de vários pontos, como a tributação de títulos do agronegócio e imobiliários e até mesmo do aumento do tributo sobre empresas de jogos por quota (bets), que passaria de 12% para 18%.

Entre os pontos modificados antes da votação na comissão, o relator aceitou aumentar o índice da MP original de tributação de aplicações financeiras de 17,5% para 18% e diminuir de 20% para os mesmos 18% o imposto de juros sobre capital próprio (JCP), que as empresas devolvem aos sócios a título de remuneração do capital investido. O JCP continua assim tributado em 15%.

A MP também tributava inicialmente os títulos imobiliários e do agro em 5%, mas eles continuam isentos, mesmo se a MP tivesse sido aprovada.

Como fica
Confira tributações que continuam iguais com a perda de vigência da MP:

  • ações e fundos de ações: 15%;
  • operações de mesmo dia (day trade) na bolsa de valores: 20%;
  • fundos de renda fixa e vários outros produtos de investimentos sem isenção atual: de 22,5% a 15%, conforme o prazo de permanência do recurso investido;
  • instituições de pagamento, administradoras do mercado de balcão organizado, bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, entidades de liquidação e compensação: continuam com CSLL de 9%;
  • empresas de capitalização e sociedades de crédito, financiamento e investimento: continuam com CSLL de 15%.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 minutos

Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer

Relatores apresentaram os pareceres preliminares de outras oito representações

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 29 minutos

Governo anuncia inclusão do paradesporto no SUS para reforçar a reabilitação de pessoas com deficiência

Deputados ressaltam importância de direcionar emendas ao Orçamento para custear iniciativas voltadas ao esporte

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 44 minutos

CPMI do INSS ouve presidente do Sindnapi nesta quinta

A CPMI do INSS se reúne nesta quinta-feira (9), a partir das 9h, para votar requerimentos e ouvir o presidente do Sindicato dos Aposentados, Pensio...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Câmara aprova pedido da oposição e retira de pauta a MP sobre tributação de investimentos; acompanhe

A medida provisória perde a validade hoje

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Deputados analisam punição mais dura e reforço da fiscalização contra falsificação de bebidas

Debate reuniu governo e indústria e apontou reativação do Sicobe e aumento das penas como medidas para combater o mercado ilegal de bebidas

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
17° Sensação
1.29 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Política Há 12 minutos

Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
Câmara Há 12 minutos

Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer
Entretenimento Há 26 minutos

Fé, cultura e resistência Kalunga são destaque em novo documentário
Esportes Há 26 minutos

Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
Senado Federal Há 26 minutos

Câmara retira MP do IOF de pauta e enterra proposta; texto perde validade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,05%
Euro
R$ 6,23 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 698,401,52 +0,65%
Ibovespa
142,145,38 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias