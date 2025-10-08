Quarta, 08 de Outubro de 2025
Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins

Em pronunciamento nesta quarta-feira, o senador Irajá (PSD-TO) elogiou os primeiros 30 dias de governo de Laurez Moreira no Tocantins. Laurez, que ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/10/2025 às 19h09
Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento nesta quarta-feira, o senador Irajá (PSD-TO) elogiou os primeiros 30 dias de governo de Laurez Moreira no Tocantins. Laurez, que era vice-governador, assumiu o lugar de Wanderlei Barbosa, afastado por seis meses pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção. Para o senador Irajá, o período atual do governo representa mais que um “choque de gestão” no estado.

— Esse curto período representa não apenas um choque de gestão, mas também um choque de realidade para todos nós tocantinenses. Não podemos esquecer que o governo anterior deixou o estado mergulhado numa crise profunda de corrupção e de irresponsabilidade fiscal — afirmou.

O senador relatou que a nova gestão se deparou com um acordo judicial feito pelo governador afastado que elevou uma dívida de pouco mais de R$ 31 milhões para R$ 85 milhões, que seriam pagos a uma empresa de gestão hospitalar. Além disso, mais R$ 23 milhões iriam para dois escritórios de advocacia que, de acordo com o senador Irajá, hoje defendem Wanderley Barbosa. O acordo foi suspenso pela Justiça na terça-feira (7).

O parlamentar afirmou que acompanha o esforço da nova gestão para reorganizar a máquina pública, discutir projetos prioritários e adotar ações estratégicas para a retomada do desenvolvimento social. Entre as medidas estão exonerações e suspensão de gastos “abusivos” e de viagens desnecessárias. O senador Irajá relatou ainda que ele e o governador se reuniram com ministros de várias pastas para tratar de interesses do estado.

— Essas agendas mostram que o Tocantins voltou a ter voz, planejamento e também direção. A oportunidade que temos diante de nós é a de mostrarmos que é possível fazer mais com menos desperdício, com mais transparência e com respeito ao povo do estado. É hora de sair da fantasia e encarar o mundo real. E é hora de reconstruir o Tocantins, tornando o estado justo, próspero e cheio de oportunidades para a sua gente — declarou o senador Irajá.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
