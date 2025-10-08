Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chico defende a agricultura familiar e valorização da Embrapa

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a importância da agricultura familiar e o papel e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/10/2025 às 18h48
Chico defende a agricultura familiar e valorização da Embrapa
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a importância da agricultura familiar e o papel estratégico da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O parlamentar afirmou que a instituição é fundamental para o desenvolvimento regional, especialmente em estados como Roraima, e ressaltou que os pequenos produtores são responsáveis por garantir a segurança alimentar da população brasileira.

— Em estados como Roraima, essa realidade é ainda mais evidente. Temos um território fértil, um clima favorável e um enorme potencial produtivo, mas também enfrentamos desafios estruturais e logísticos significativos. É justamente aí que a presença da Embrapa se torna essencial, levando tecnologia, conhecimento e inovação até o pequeno produtor, oferecendo soluções adaptadas à realidade amazônica e contribuindo para o desenvolvimento sustentável e regionalmente equilibrado da pequena agricultura em módulos familiares — disse.

O senador ressaltou a importância da renovação dos quadros da empresa por meio de concurso público. E alertou que é necessário garantir a valorização dos servidores e a manutenção de investimentos.

Chico destacou que a Embrapa conta atualmente com cerca de 8 mil servidores distribuídos em unidades de pesquisa em todo o país. O parlamentar lembrou que, diante do envelhecimento do quadro funcional, a instituição realizou recentemente um concurso público com mais de mil vagas, medida que, segundo ele, garante a renovação do corpo técnico e a continuidade do trabalho de excelência desenvolvido há décadas.

— A recente realização de concurso público para mais de mil vagas demonstra o compromisso do governo e da própria empresa em renovar seu corpo técnico e assegurar a continuidade do trabalho de excelência que a caracteriza há décadas. É essencial, porém, que esse movimento seja contínuo, que haja valorização dos servidores, condições adequadas de trabalho e manutenção regular de concursos públicos, garantindo a retenção de talentos e a qualidade da pesquisa agropecuária nacional — declarou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senado Federal Há 35 minutos

Câmara retira MP do IOF de pauta e enterra proposta; texto perde validade

A Câmara dos Deputados retirou de pauta, nesta quarta-feira (8), a medida provisória (MP) que havia sido editada como alternativa ao aumento do Imp...

 Instalada nesta quarta-feira, a frente terá como presidente o senador Esperidião Amin - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 50 minutos

Senado instala Frente Parlamentar da Economia do Mar - Setor Náutico

O Senado instalou nesta quarta-feira (8) a Frente Parlamentar da Economia do Mar - Setor Náutico. O senador Esperidião Amin (PP-SC) assumiu a presi...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 50 minutos

Izalci critica programas sociais e aponta falhas na educação

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Izalci Lucas (PL-DF) declarou que a dependência de programas sociais do governo agr...

 Autora do requerimento para o debate, a senadora Professora Dorinha Seabra abriu o debate - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo

Em audiência pública comemorativa dos 50 anos do curso superior em cooperativismo nesta quarta-feira (8), representantes de instituições de ensino ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins

Em pronunciamento nesta quarta-feira, o senador Irajá (PSD-TO) elogiou os primeiros 30 dias de governo de Laurez Moreira no Tocantins. Laurez, que ...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
17° Sensação
1.29 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Política Há 12 minutos

Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
Câmara Há 12 minutos

Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer
Entretenimento Há 26 minutos

Fé, cultura e resistência Kalunga são destaque em novo documentário
Esportes Há 26 minutos

Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
Senado Federal Há 26 minutos

Câmara retira MP do IOF de pauta e enterra proposta; texto perde validade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,05%
Euro
R$ 6,23 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 698,401,52 +0,65%
Ibovespa
142,145,38 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias