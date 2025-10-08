Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região

Em pronunciamento no Plenário, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) destacou o Dia do Nordestino, celebrado nesta quarta-feira (8). A parlamentar ressa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/10/2025 às 17h31
Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) destacou o Dia do Nordestino, celebrado nesta quarta-feira (8). A parlamentar ressaltou a importância da data como reconhecimento à cultura e à força do povo do Nordeste e lembrou da trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu de Caetés (PE) em pau de arara e chegou à Presidência da República, tornando-se símbolo da superação. Ao enfatizar que a diversidade cultural e econômica da região é um pilar essencial para o desenvolvimento do país, ela citou nomes de nordestinos que entraram para a história.

— Falar dos nordestinos e nordestinas é falar de Paulo Freire, o educador que revolucionou o pensamento pedagógico mundial com seu método revolucionário de alfabetização de adultos. Vamos falar de Celso Furtado, que pensou o desenvolvimento com justiça social. Vamos falar de figuras históricas, como João Cabral de Melo Neto, Castro Alves, Frei Caneca, Dandara, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Nise da Silveira, Nísia Floresta, Bárbara de Alencar, só para citar alguns e algumas. A nossa história, uma história tão revolucionária, tão irredenta, nos ajuda a isto: a buscar sempre melhorar para o nosso povo e para o nosso país — afirmou.

A senadora também lembrou que, além da cultura, o Nordeste hoje é referência em áreas estratégicas, como produção agrícola, ciência e inovação tecnológica. Ela enfatizou que o sertão, apesar da seca, produz vinho e frutas exportadas para diversos países.

— A fruticultura irrigada do Vale do São Francisco é exemplo de tecnologia e sustentabilidade. A economia nordestina está aquecida. O turismo cresce com força, assim como a atividade industrial, empresarial e comercial. E os investimentos em infraestrutura apontam para um futuro ainda mais promissor. A Transnordestina, ferrovia que ligará o interior ao litoral, pensada desde os tempos de Dom Pedro I, será um divisor de águas para a logística, o comércio e a integração regional.

A parlamentar ressaltou que o Nordeste ocupa posição de destaque na geração de energia renovável no país, com a instalação de grandes parques eólicos e solares que já abastecem parte do território nacional. Teresa enfatizou que os investimentos consolidam a região como referência em sustentabilidade e demonstram a capacidade nordestina de aliar desenvolvimento econômico à preservação ambiental.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senado Federal Há 31 minutos

Câmara retira MP do IOF de pauta e enterra proposta; texto perde validade

A Câmara dos Deputados retirou de pauta, nesta quarta-feira (8), a medida provisória (MP) que havia sido editada como alternativa ao aumento do Imp...

 Instalada nesta quarta-feira, a frente terá como presidente o senador Esperidião Amin - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 46 minutos

Senado instala Frente Parlamentar da Economia do Mar - Setor Náutico

O Senado instalou nesta quarta-feira (8) a Frente Parlamentar da Economia do Mar - Setor Náutico. O senador Esperidião Amin (PP-SC) assumiu a presi...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 46 minutos

Izalci critica programas sociais e aponta falhas na educação

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Izalci Lucas (PL-DF) declarou que a dependência de programas sociais do governo agr...

 Autora do requerimento para o debate, a senadora Professora Dorinha Seabra abriu o debate - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Audiência na CE destaca desafios da educação superior em cooperativismo

Em audiência pública comemorativa dos 50 anos do curso superior em cooperativismo nesta quarta-feira (8), representantes de instituições de ensino ...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Senador Irajá elogia governo de Laurez Moreira do Tocantins

Em pronunciamento nesta quarta-feira, o senador Irajá (PSD-TO) elogiou os primeiros 30 dias de governo de Laurez Moreira no Tocantins. Laurez, que ...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
17° Sensação
1.29 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Política Há 12 minutos

Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
Câmara Há 12 minutos

Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer
Entretenimento Há 26 minutos

Fé, cultura e resistência Kalunga são destaque em novo documentário
Esportes Há 26 minutos

Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
Senado Federal Há 26 minutos

Câmara retira MP do IOF de pauta e enterra proposta; texto perde validade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,05%
Euro
R$ 6,23 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 698,401,52 +0,65%
Ibovespa
142,145,38 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias