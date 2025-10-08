Quarta, 08 de Outubro de 2025
Lula sanciona aumento de pena por venda de bebida alcoólica a menores

Lei altera dispositivo do estatuto da Criança e do Adolescente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/10/2025 às 15h52

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que amplia a pena para quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. O mesmo vale para outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica.

A Lei 15.234/2025 foi publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União, alterando o dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Pelo texto, a pena atual de detenção, que varia de 2 a 4 anos, passa a ser aumentada de um terço até a metade caso a substância seja efetivamente consumida pela criança ou adolescente.

“Atualmente, o ECA já prevê punição para a entrega desses produtos — independentemente do consumo. Com a mudança, o juiz pode ampliar a punição com base na intensidade do dano causado”, explicou a Presidência, em comunicado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ação une inclusão social e sustentabilidade com materiais reaproveitados e trabalho como forma de ressocialização -Foto: Ascom SSPS
Sistema prisional Há 20 minutos

Apenados de São Vicente do Sul confeccionam troféu do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

Os finalistas do 3° Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025 – cujo tema é “Construindo juntos um futuro mais forte para o RS” – foram conhec...

 -
Fazenda Há 2 horas

Educação fiscal ganha protagonismo na Semana Fazendária no RS

Os desafios e as oportunidades da educação fiscal diante de um cenário de transformação tributária no país estarão no foco das discussões da 24ª Re...

 A Semana Fazendária ocorre até sexta-feira (10) com a realização de diversos fóruns de discussão, no Átrio do Santander Cultural -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 3 horas

Ferramenta inovadora de gestão de dados amplia eficiência da Receita Estadual

Apresentado pela primeira vez em Belém (PA), em 2022, ainda como um ambicioso esboço deProject Analytics(aplicação da análise de dados na gestão de...

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Auxílio emergencial: 177 mil famílias devem devolver valores indevidos

Montante a ser devolvido totaliza R$ 478,8 milhões
Geral Há 4 horas

PF faz "limpeza", diz Lula sobre ação contra abuso sexual de crianças

Pelo menos 55 prisões em flagrante foram feitas

