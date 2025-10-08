Quarta, 08 de Outubro de 2025
Audiência vai debater critérios para escolha de administradores de estatais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/10/2025 às 15h38
Audiência vai debater critérios para escolha de administradores de estatais
A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado é presidida por Dr. Hiran - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

O PL 2.833/2022 , projeto de lei que define critérios para a indicação de administradores de estatais, será tema de audiência pública a ser promovida pela Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado, em data a ser marcada. O requerimento que prevê o debate foi aprovado nesta terça-feira (8) pela comissão.

Esse projeto, de autoria do ex-senador Julio Ventura (CE), está pronto para ser votado na CTFC. O texto recebeu relatório favorável do senador Rogerio Marinho (PL-RN).

Entre outras medidas, a proposição exige, para membros dos conselhos administrativos de sociedades privadas com participação da União, experiência mínima de 10 anos e formação acadêmica.

Serão convidados para a audiência representantes da Advocacia-Geral da União; do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; e da Controladoria-Geral da União.

O requerimento para o debate ( REQ 43/2025 - CTFC ) foi apresentado pelos senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Teresa Leitão (PT-PE).

BNDES

A CTFC aprovou ainda o REQ 45/2025 - CTFC , requerimento dos senadores Carlos Portinho (PL-RJ) e Eduardo Girão (Novo-CE). Os parlamentares querem que o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, preste informações sobre a cessão de créditos da empresa Odebrecht e a escolha da IG4 Capital para a administração da Braskem.

A Braskem é uma empresa petroquímica responsável pela exploração de sal-gema em Maceió (AL). A extração do material provocou o afundamento de cinco bairros da capital alagoana.

A Odebrecht (agora denominada Novonor) é a controladora da Braskem. Segundo os autores do requerimento, a IG4 Capital não tem histórico no setor petroquímico, o que, segundo eles, levanta dúvidas sobre a aptidão técnica para gerir a Braskem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
