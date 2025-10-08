Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministros são convocados para explicar critério de seleção para medicina na UFPE

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou nesta terça-feira (8) a convocação dos ministros da Educação, Camilo Santana, e do Desenvolvim...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/10/2025 às 13h13
Ministros são convocados para explicar critério de seleção para medicina na UFPE
CTFC aprovou requerimento de Dr. Hiran pela convocação de Camilo Santana e Paulo Teixeira para explicar seleção para curso de medicina na UFPE, voltado a alunos da reforma agrária - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou nesta terça-feira (8) a convocação dos ministros da Educação, Camilo Santana, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para explicar um edital da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) que abre vagas para uma turma de Medicina exclusiva para alunos do Programa Nacional de Educação para Áreas de Reforma Agrária (Pronera).

O autor dos requerimentos é o presidente da CTFC, senador Dr. Hiran (PP-RR). Além da convocação de Camilo Santana e Paulo Teixeira, a comissão aprovou um convite ao reitor da UFPE, Alfredo Macedo Gomes. Dr. Hiran classificou o edital como “uma anomalia”.

— Um curso de medicina com viés absolutamente ideológico, o que nos causa uma perplexidade extrema. A classe médica se assustou, e eu, como presidente da Frente Parlamentar da Medicina, fiquei extremamente preocupado. Vamos abrir um precedente muito perigoso. Eu nunca vi isso. Isso é uma novidade muito ruim para a formação do médico — disse.

Liminar

O edital da UFPE foi lançado em setembro. Ele prevê um processo para a seleção de 80 alunos do Pronera para uma turma extra de graduação em Medicina, que teria aulas nocampusde Caruaru (PE). Uma ação popular questionou o edital na Justiça. De acordo com os autores, o método de seleção geraria tratamento discriminatório e depreciativo.

Um juiz de primeira instância chegou a conceder uma liminar e suspender a seleção. Mas a decisão foi derrubada após um recurso da Advocacia Geral da União (AGU). As inscrições para o processo seletivo terminam nesta quarta-feira. As provas estão marcadas para o próximo domingo (12).

Fies

A CTFC aprovou ainda um requerimento de Dr. Hiran que pede ao Ministério da Educação informações sobre o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O parlamentar quer saber, por exemplo, o número de estudantes de Medicina que usaram o Fies nos últimos 10 anos e o valor do saldo devedor médio dos participantes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Operação de fiscalização de bebidas em SP: mortes e internações revelaram riscos da contaminação por metanol - Foto: Pablo Jacob/Governo de SP
Senado Federal Há 7 minutos

Comissões vão debater bebida adulterada com metanol

O Senado vai debater na quarta-feira (15), a partir das 9h, a crise provocada pela circulação no país de bebidas alcoólicas adulteradas, em especia...

 O PL 3.852/2020, de Fabiano Contarato, foi aprovado na forma de substitutivo de Sergio Moro e vai à Câmara - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 21 minutos

Novas regras para uso de cartões corporativos do governo vão à Câmara

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou nesta quarta-feira (8) projeto que estabelece regras para o uso do Cartão de Pagamento de Gast...

 Relatora do projeto na CDH, Augusta Brito retomou ideia original do texto, que determina a criação do programa - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 21 minutos

Criação do programa Patrulha Maria da Penha vai à CCJ

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (8) um projeto de lei que cria o programa Patrulha Maria da Penha. O objetivo é gar...

 Marcos Rogério leu o relatório de Eliziane Gama a favor do PL 425/2024, de Zequinha Marinho; texto vai à Câmara - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 21 minutos

CCJ aprova punição maior para exploração sexual de crianças e adolescentes

Crimes de exploração sexual de crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis poderão ter punições mais severas. A Comissão de Constituição e Justiça...

 Fabiano Contarato é o autor do PL 1.473/2025; aprovado pela CCJ, texto vai à Câmara - Foto: VALTERJR
Senado Federal Há 37 minutos

Regras mais rígidas para adolescentes que cometeram infrações vão à Câmara

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (8) o substitutivo ao Projeto de Lei(PL) 1.473/2025 , que torna mais rígidas ...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.4 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Comissões vão debater bebida adulterada com metanol
Tecnologia Há 20 minutos

IA da Carefy contesta R$375 mil/milhão para planos de saúde
Câmara Há 20 minutos

CCJ aprova projeto que suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no STF
Senado Federal Há 20 minutos

Novas regras para uso de cartões corporativos do governo vão à Câmara
Senado Federal Há 20 minutos

Criação do programa Patrulha Maria da Penha vai à CCJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,19%
Euro
R$ 6,20 -0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 697,735,65 +0,69%
Ibovespa
141,815,66 pts 0.38%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias