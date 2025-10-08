Quarta, 08 de Outubro de 2025
Comissão temporária começa a debater a atualização do Código Civil

A Comissão Temporária para Atualização do Código Civil,realiza nesta quinta-feira (9), a partir das 10h, uma audiência pública interativa para deba...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/10/2025 às 11h28
Rodrigo Pacheco preside a comissão temporária criada para analisar o anteprojeto que atualiza o Código Civil - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Comissão Temporária para Atualização do Código Civil,realiza nesta quinta-feira (9), a partir das 10h, uma audiência pública interativa para debater a atualização da legislação civil brasileira. O objetivo da audiência na comissão, presidida pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é apresentar uma visão geral do anteprojeto de reforma e destacar sua relevância para a sociedade contemporânea.

O requerimento ( REQ1/2025 - CTCIVIL ) aprovado pela comissão ressalta a necessidade de um debate amplo sobre o tema, reunindo especialistas e autoridades para analisar os principais pontos do texto e os impactos esperados com as mudanças propostas.

Estarão presentes ao debate:

  • Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Luis Felipe Salomão;
  • Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marco Aurélio Bellizze;
  • Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marco Buzzi;
  • Professora Rosa Maria de Andrade Nery, relatora do anteprojeto;
  • Professor Flávio Tartuce, relator do anteprojeto.
