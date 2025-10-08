Vereador Diube garante emenda de R$ 400 mil para construção de quadra esportiva no Setor 3 Soitas da Terra Indígena do Guarita

O vereador Diube anunciou uma importante conquista para a comunidade indígena do Setor 3 Soitas, na Terra Indígena do Guarita. Ele encaminhou ao deputado federal Covatti Filho um pedido de emenda parlamentar destinada à construção de uma quadra de esportes no local. Segundo o vereador, o recurso no valor de R$ 400 mil já foi disponibilizado. O projeto prevê a construção de uma quadra coberta com grama sintética, junto à sede do Setor 3 Soitas, nas proximidades da Escola Mukej. O espaço será multiuso, voltado principalmente à juventude indígena, promovendo integração, lazer e prática esportiva. Em visita à redação da Rádio Província FM, Diube destacou a relevância da emenda, que representa mais um passo no fortalecimento das políticas públicas voltadas às comunidades indígenas de Tenente Portela.







