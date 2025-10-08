Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar completa um ano de uso de câmeras corporais com redução nos casos de resistência, desacato e desobediência

A nova estrutura digital de combate ao crime adotada pelo governo Eduardo Leite e formada pelo Centro Integrado de Operações e Emergência (Copom) e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/10/2025 às 11h14
Brigada Militar completa um ano de uso de câmeras corporais com redução nos casos de resistência, desacato e desobediência
As mil câmeras corporais em uso pelos PMs da capital geram mais de 4 mil gravações por dia -Foto: Ascom BM

A nova estrutura digital de combate ao crime adotada pelo governo Eduardo Leite e formada pelo Centro Integrado de Operações e Emergência (Copom) e pelo uso de câmeras corporais em policiais militares completou um ano no dia 30 de setembro. Ao longo deste período, a medida adotada pela Brigada Militar apresentou impactos positivos. Houve queda de 87% nos registros de resistência, desacato (-70%) e desobediência (-65%). Antes do uso das câmeras corporais, havia mais questionamentos quanto à atuação da Brigada, o que resultava em receios por parte de alguns policiais. O Rio Grande do Sul está diferente.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC), coronel Fábio da Silva Schmitt, além de contribuir para a diminuição de conflitos, as câmeras corporais trazem benefícios para o trabalho dos policiais. “O PM pode trabalhar com mais tranquilidade, profissionalismo e respaldo da prova audiovisual. Mesmo com menos prisões por resistência ou desacato, aumentaram as apreensões de armas, drogas e flagrantes qualificados. Isso significa menos confrontos, mais transparência e maior confiança da comunidade na Brigada Militar”, destacou. Além disso, a nova tecnologia é mais uma possibilidade de prova para condenação de criminosos.

Sobre o Copom, o coronel salientou que a tecnologia de georreferenciamento, cercamento eletrônico e integração em tempo real qualificou milhares de atendimentos e agilizou o direcionamento das equipes em campo. “Esse primeiro ano mostrou que tecnologia e planejamento não substituem o policial, mas o fortalecem, tornando o serviço mais próximo da comunidade e mais legítimo”, avaliou.

Atualmente, cerca de 2.700 câmeras estão integradas ao sistema do Copom, enquanto as mil câmeras corporais em uso pelos PMs da capital geram mais de 4 mil gravações por dia. Cada guarnição sai às ruas com equipamento que grava áudio, vídeo e conta com GPS, garantindo transparência e respostas mais rápidas.

Texto: Marcelo Miranda/PM5/Brigada Militar
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 51 minutos

PF faz "limpeza", diz Lula sobre ação contra abuso sexual de crianças

Pelo menos 55 prisões em flagrante foram feitas
Geral Há 1 hora

Operação contra abuso de criança e adolescente prende 55 pessoas

Ação foi deflagrada pela PF em 16 estados

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Governo autoriza nomeação de 459 aprovados na 1ª edição do CPNU

Provas foram aplicadas em agosto de 2024 em 228 cidades do país

 (Foto: Andre Eberhardt/ Sistema Província))
Apoio Indígena Há 3 horas

Vereador Diube garante emenda de R$ 400 mil para construção de quadra esportiva no Setor 3 Soitas da Terra Indígena do Guarita

Espaço multiuso com grama sintética beneficiará juventude da Terra Indígena do Guarita, promovendo lazer, esporte e integração

 (Foto: Sociedade Hospital Santo Antônio de Braga)
Saúde Pública Há 4 horas

Hospital de Braga pede apoio urgente à Câmara de Vereadores

Diretoria cobra fiscalização de obra inacabada e reforça necessidade de vigilância e recuperação estrutural

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
22° Sensação
2.4 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Senado Federal Há 6 minutos

Comissões vão debater bebida adulterada com metanol
Tecnologia Há 20 minutos

IA da Carefy contesta R$375 mil/milhão para planos de saúde
Câmara Há 20 minutos

CCJ aprova projeto que suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no STF
Senado Federal Há 20 minutos

Novas regras para uso de cartões corporativos do governo vão à Câmara
Senado Federal Há 20 minutos

Criação do programa Patrulha Maria da Penha vai à CCJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,19%
Euro
R$ 6,20 -0,62%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 697,735,65 +0,69%
Ibovespa
141,815,66 pts 0.38%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias