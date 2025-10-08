Hospital de Braga pede apoio urgente à Câmara de Vereadores

Na última segunda-feira (6), a diretoria da Sociedade Hospitalar Santo Antônio de Braga participou da sessão ordinária da Câmara de Vereadores do município. Durante a reunião, o presidente da entidade, Sinval Ferreira Boeno, apresentou a situação encontrada pela nova gestão ao assumir o hospital.

Ao final da fala, Sinval entregou um ofício solicitando apoio técnico e operacional da Casa Legislativa. O documento requer a criação de uma comissão para fiscalizar a obra vinculada ao Convênio nº 005/21, autorizado pela Lei Municipal nº 2.485, de 27 de julho de 2021, com o objetivo de viabilizar sua conclusão e entrega à instituição.

Além disso, o ofício propõe a elaboração de um projeto de lei para recuperar o patrimônio danificado durante a execução da obra, bem como a disponibilização de vigilância municipal no local — especialmente durante a noite.

Todos os vereadores manifestaram apoio à solicitação. O vereador Dorival Matos de Morais (Bôla) anunciou a destinação de R$ 5 mil via emenda impositiva para o hospital. Também foi definido que o Legislativo fará uma visita técnica à instituição para acompanhar a situação da obra.

A sessão contou com a presença de todos os membros da diretoria da Sociedade Hospitalar Santo Antônio, reforçando o esforço conjunto pela reestruturação da entidade.







