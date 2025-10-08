14 toneladas de bebidas irregulares apreendidas em operação em Alecrim

Uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) cumpriu, nesta terça-feira, 7 de outubro, nove mandados de busca e apreensão no município de Alecrim, na Região Noroeste do Estado, e retirou cerca de 25 toneladas de produtos impróprios para consumo.

As ações ocorreram em dois mercados, residências de proprietários e galpões clandestinos. Em sete dos nove locais vistoriados, foram encontradas irregularidades graves. Um dos mercados foi totalmente interditado pela Vigilância Sanitária Municipal após a constatação de fezes de roedores entre os produtos.

Do total apreendido, 14 toneladas eram de bebidas como vinho colonial e cachaça. Dessas, 12 toneladas não tinham comprovação de origem ou estavam com rótulos adulterados. Outras 2 toneladas estavam com validade vencida.

Além das bebidas, foram recolhidas 5 toneladas de mortadela, 1 tonelada de margarina, carne, ovos, cervejas, energéticos, garrafas de água mineral e fraldas descartáveis – muitos itens vencidos há mais de três anos ou sem procedência.

Segundo o promotor Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, trata-se de uma das maiores apreensões de bebidas sem origem já feitas pelo MPRS. Ele destacou a importância da fiscalização para proteger a saúde pública e garantir a segurança alimentar da população.

A operação teve apoio do GAECO/MPRS, SEAPI, CEVS, Vigilância Sanitária de Alecrim e PATRAM da Brigada Militar.







