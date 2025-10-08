Terceirização e vínculos precários de trabalho na área da saúde serão debatidos em audiência na Câmara

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública, nesta quinta-feira (9), para discutir a terceirização e os vínculos precários de trabalho e seus impactos na saúde.

O debate atende a pedido do deputado Jorge Solla (PT-BA) e está marcado para as 9h30, no plenário 7.

Segundo o parlamentar, o objetivo é discutir os efeitos da terceirização irrestrita na saúde, como a “pejotização”, que tem levado à contratação de profissionais, como médicos e enfermeiros, como prestadores de serviço, sem vínculo trabalhista formal.

Jorge Solla ressalta ainda que esse modelo tem provocado a precarização das condições de trabalho e riscos à qualidade da atenção à população.

“A somatória de vínculos precários, alta rotatividade e baixa qualificação dos profissionais de saúde tem provocado descontinuidade no cuidado, fragilidade nos processos formativos, redução da resolutividade dos serviços e adoecimento dos trabalhadores”, afirma.

"Esses fatores impactam diretamente na qualidade da atenção prestada à população e comprometem a efetividade dos campos de estágio e residências médicas, além de dificultar a integração ensino-pesquisa e o desenvolvimento de competências essenciais nos futuros profissionais", acrescenta.