Seis pessoas precisam de atendimento médico após inalarem fumaça durante incêndio em Sarandi

Por volta das 19h30min desta terça-feira (07), um incêndio foi registrado em um prédio residencial localizado na Rua Paulo Dall’Óglio, esquina com a Avenida Duque de Caxias, no centro de Sarandi.

Segundo informações, o fogo teve início em um veículo estacionado na garagem do edifício. As chamas rapidamente se espalharam, provocando intensa fumaça que atingiu os andares superiores.

Durante o atendimento à ocorrência, seis pessoas precisaram de atendimento médico devido à inalação de fumaça, entre elas dois Bombeiros Militares e quatro civis. Todos foram encaminhados ao Hospital Comunitário de Sarandi.

Entre as vítimas está um idoso, identificado como o proprietário do veículo incendiado. Conforme informações, ele precisou ser entubado e transferido para atendimento em Passo Fundo. Os demais seguem sob cuidados médicos em Sarandi.

O combate às chamas foi realizado com o apoio de dois caminhões do Corpo de Bombeiros Militares e um caminhão-pipa da Prefeitura Municipal. Também participaram da ocorrência equipes da Brigada Militar, Samu, Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras.