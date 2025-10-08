Quarta, 08 de Outubro de 2025
Operação policial em Horizontina prende trio por tráfico e evita assalto a joalherias

Polícia Civil e Brigada Militar frustram plano de roubo e capturam criminoso recém-saído do presídio durante ação conjunta no início da semana.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Polícia Civil / Paulo Marques
08/10/2025 às 09h07 Atualizada em 08/10/2025 às 09h11
Operação policial em Horizontina prende trio por tráfico e evita assalto a joalherias
(Foto: Reprodução)

Em Horizontina, uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, realizada entre segunda e terça-feira (6 e 7/10), resultou na prisão em flagrante de três indivíduos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de frustrar um possível roubo a joalherias no centro da cidade. A ação se destacou pela rápida resposta das forças de segurança e pela periculosidade de um dos presos, recém-liberado do sistema prisional.

A investigação teve início na tarde de segunda-feira, após equipes de inteligência identificarem, por meio do videomonitoramento do município, dois homens em atitude suspeita, observando duas joalherias. As diligências revelaram que um dos suspeitos, C.F., usava tornozeleira eletrônica e havia sido posto em liberdade em julho deste ano, após cumprir parte da pena por um duplo latrocínio ocorrido em 2023. O comportamento da dupla, alternando visitas e vigilância aos estabelecimentos, levantou suspeita de que um roubo estava sendo planejado.

O monitoramento da residência dos suspeitos foi intensificado. Na manhã desta terça-feira, C.F. foi visto saindo do local na garupa de uma motocicleta. Em abordagem coordenada, o condutor, um adolescente, foi flagrado com uma porção de cocaína.

Com base nas novas informações, as equipes mantiveram a vigilância. Momentos depois, C.F. retornou à residência, onde havia outras duas pessoas. Em seguida, ele e seu comparsa, E.A., deixaram o local em um veículo de aplicativo. A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram a abordagem e encontraram uma grande quantidade de entorpecentes — porções maiores e outras já fracionadas e prontas para a venda — além de balanças de precisão, material para embalar drogas e diversos celulares.

Diante das evidências, os policiais se dirigiram novamente à residência e prenderam um terceiro homem que estava no local. Os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A operação conjunta foi decisiva não apenas para desarticular um ponto de tráfico, mas também para retirar de circulação um criminoso de alta periculosidade que, pouco tempo após deixar o presídio, já voltava a atuar em atividades ilícitas e possivelmente planejava um assalto de grande impacto.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. A ação contou com apoio do setor de inteligência e da Força Tática da Brigada Militar de Santa Rosa.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
