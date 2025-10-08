Homem é preso com drogas e dinheiro em Tenente Portela

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem, segunda-feira (07), por volta das 22h30min, no bairro Operário, em Tenente Portela. A ação foi realizada pela Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante a Operação Cerco Fechado.

Durante a abordagem, os policiais localizaram e apreenderam 25 buchas de cocaína, 5 porções de crack, um smartphone e uma quantia em dinheiro. O material foi apresentado junto à Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela ocorrência.

O preso e os itens apreendidos foram encaminhados às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.







