Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é preso com drogas e dinheiro em Tenente Portela

Operação da Brigada Militar ocorreu na noite de segunda-feira, no bairro Operário

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt/ Jornal Província
08/10/2025 às 07h49
Homem é preso com drogas e dinheiro em Tenente Portela
(Foto: Brigada Militar)

Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem, segunda-feira (07), por volta das 22h30min, no bairro Operário, em Tenente Portela. A ação foi realizada pela Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), durante a Operação Cerco Fechado.

Durante a abordagem, os policiais localizaram e apreenderam 25 buchas de cocaína, 5 porções de crack, um smartphone e uma quantia em dinheiro. O material foi apresentado junto à Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela ocorrência.

O preso e os itens apreendidos foram encaminhados às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: MPRS/ Divulgação Observador Regional)
Fiscalização Há 35 minutos

14 toneladas de bebidas irregulares apreendidas em operação em Alecrim

Mercados e galpões em Alecrim são alvos de mandados; rótulos falsos, validade vencida e até fezes de roedores entre as irregularidades

 (Foto: Reprodução)
Ação Integrada Há 2 horas

Operação policial em Horizontina prende trio por tráfico e evita assalto a joalherias

Polícia Civil e Brigada Militar frustram plano de roubo e capturam criminoso recém-saído do presídio durante ação conjunta no início da semana.

 (Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Fraude Médica Há 1 dia

Pai e filho são presos por fabricar e vender atestados falsos no RS

Suspeitos atuavam há mais de dez anos e cobravam cerca de R$ 60 por documento, segundo a Polícia Civil
Investigação Há 1 dia

Polícia Civil encerra inquérito sobre suposta agressão em escola de Sarandi sem indiciamentos

Caso envolvendo atendente e aluna de quatro anos segue sob análise do Ministério Público, que poderá solicitar novas diligências

 (Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias)
Violência Urbana Há 1 dia

Motorista da Saúde é morto a facadas em casa de apoio no centro de Ijuí

Crime intriga moradores e levanta dúvidas sobre segurança em espaço destinado a pacientes

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
17° Sensação
2.79 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Saúde Pública Há 7 minutos

Hospital de Braga pede apoio urgente à Câmara de Vereadores
Câmara Há 8 minutos

Comissão debate mobilidade, acessibilidade universal e direitos humanos
Violência Rural Há 11 minutos

Homem é encontrado morto com tiros na cabeça em estrada de Cruz Alta
Câmara Há 21 minutos

Comissão debate nomeação de aprovados em concurso da Secretaria do Tesouro Nacional
Câmara Há 21 minutos

Projeto proíbe fiança em casos de acidentes de trânsito que resultem em morte

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,48%
Euro
R$ 6,21 -0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 693,168,76 +0,33%
Ibovespa
141,838,30 pts 0.34%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias