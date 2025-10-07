Deputados analisam PEC que concede aposentadoria integral a agentes de saúde; acompanhe
Por: Radar NacionalFonte: Agência Câmara
07/10/2025 às 19h48
A Câmara dos Deputados analisa agora a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 14/21, que concede aposentadoria integral e com paridade a agentes de saúde e de combate a endemias, além de menor idade para se aposentar.
