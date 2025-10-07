Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova projeto que torna crime obstruir o combate ao crime organizado

Proposta será enviada à sanção presidencial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
07/10/2025 às 19h03
Câmara aprova projeto que torna crime obstruir o combate ao crime organizado
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê punição para quem contratar a prática de violência ou grave ameaça a agente público, advogado ou testemunha no âmbito de processo contra organização criminosa. O projeto considera a contratação desse crime ou a ordem para praticá-lo como obstrução de ações contra o crime organizado.

Trata-se do Projeto de Lei 1307/23, do Senado, que atribui pena de reclusão de 4 a 12 anos para esse novo crime. Isso envolve ainda vítimas como defensor dativo, jurado, colaborador ou perito.

Aprovado no Plenário da Câmara nesta terça-feira (7), o projeto será enviado à sanção presidencial.

Segurança máxima
Segundo o texto, será acusado igualmente aquele que praticar esse crime contra cônjuge, companheiro, filho ou parente consanguíneo até o 3º grau ou por afinidade dessas pessoas.

A pena deverá começar a ser cumprida em estabelecimento penal federal de segurança máxima, e o preso provisório sob investigação também deverá ficar em presídio do mesmo tipo.

Em outro crime tipificado na Lei das Organizações Criminosas, o projeto atribui igual pena e condições para duas ou mais pessoas que praticarem esse tipo de violência ou grave ameaça.

Código Penal
No Código Penal, a pena de reclusão de 1 a 3 anos para o crime de associação criminosa passa a ser aplicável também a quem pedir ou contratar crime a integrante de associação criminosa, independentemente da aplicação da pena correspondente ao crime solicitado ou contratado.

Nesse caso, não há referência explícita a qual tipo de crime.

Proteção pessoal
Já na lei sobre julgamento colegiado de crimes de organização criminosa ( Lei 12.694/12 ), o projeto estende a profissionais que não estejam em atividade, inclusive aposentados e seus familiares, o direito a proteção pessoal.

Atualmente, podem pedir a proteção juízes e membros do Ministério Publico. O projeto estende também a policiais, em atividade ou aposentados, e aos seus familiares, caso seja avaliado que estão em situação de risco decorrente do exercício da função.

A avaliação será feita pela polícia judiciária ou pelo órgão de direção da respectiva força policial.

A proteção será estendida ainda a todos os profissionais das forças de segurança pública, das Forças Armadas, a juízes e a membros do Ministério Público que combatem o crime organizado nas regiões de fronteira, aos quais deverá ser concedida atenção especial devido às particularidades da região protegida.

Debate em Plenário
 A deputada Rosangela Moro (União-SP) lembrou o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes para defender a aprovação da proposta. Fontes foi assassinado a tiros em uma emboscada no dia 15 de setembro na Baixada Santista. "Esses profissionais que deixam a sociedade mais segura, as famílias seguras, precisam da nossa proteção", afirmou.

Para o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), é preciso de regras claras para o combate ao crime organizado. "Se o crime se organiza do lado de lá, o mínimo que fazemos é nos organizarmos do lado de cá", afirmou.

Os deputados Chico Alencar (Psol-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) fizeram ressalvas de que o projeto não pode tirar o foco do debate da PEC da Segurança Pública ( Proposta de Emenda à Constituição 18/25 ). "Esse projeto de lei tem seu mérito, mas é preciso ver se ele não está se antecipando e, com isso, minimizando ou empurrando para as calendas a PEC da Segurança Pública", disse Alencar.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 minutos

Câmara vai votar semanalmente projetos sobre segurança pública, diz Motta

Na sessão de hoje, deputados aprovaram dois projetos sobre o tema

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 minutos

Câmara aprova regras para colaboração entre órgãos de fiscalização, polícias judiciárias e Ministério Público; acompanhe

Texto será enviado ao Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 17 minutos

Câmara aprova regras para colaboração entre órgãos de fiscalização e os de persecução penal; acompanhe

Texto será enviado ao Senado

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 47 minutos

Relator do Plano Brasil Soberano quer soluções para pequenos exportadores afetados por ‘tarifaço’

Preocupação é de que, embora haja o dinheiro, ele não chegue aos pequenos produtores

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Deputados analisam projeto que torna crime obstruir o combate ao crime organizado; acompanhe

Proposta será votada no Plenário

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
13° Sensação
2.02 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 13 minutos

Câmara aprova regras para colaboração entre órgãos de fiscalização e os de persecução penal; acompanhe
Senado Federal Há 13 minutos

Projeto que permite parcerias emergenciais em calamidades volta à CCJ
Justiça Há 13 minutos

Justiça libera curso de medicina para assentados e quilombolas em PE
Câmara Há 27 minutos

Câmara aprova projeto que torna crime obstruir o combate ao crime organizado
Agricultura Há 27 minutos

Agricultor familiar: saiba como obter documentos da Epagri/Ciram para comprovar prejuízos causados por ventos e tempestades

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,72%
Euro
R$ 6,24 +0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 692,092,88 -2,38%
Ibovespa
141,356,44 pts -1.57%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias