Com investimento de R$ 29 milhões, obras do Presídio Policial Militar avançam em Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está executando a construção do Presídio Policial Militar (PPM), no bairro Partenon, em Porto Alegre. Com investimento de R$ 29 milhões, a nova unidade será destinada a servidores da Brigada Militar que estejam cumprindo pena.

Os trabalhos começaram em julho. Projetado para oferecer 146 vagas, o presídio atenderá às determinações do Ministério Público, prevendo alas distintas para presos provisórios e definitivos, distribuídos entre os regimes aberto, semiaberto e fechado. Também haverá setores separados para homens e mulheres, com subdivisões específicas para oficiais e praças.

Presídio foi projetado para oferecer 146 vagas, prevendo alas distintas para presos provisórios e definitivos -Foto: Divulgação SOP

O atual presídio militar, chamado de Batalhão de Polícia de Guarda, também localizado no bairro Partenon, conta com 64 vagas e todos os militares presos estão no mesmo ambiente carcerário. Com a conclusão da obra, o futuro presídio terá melhor infraestrutura.

Assim como na Cadeia Pública de Porto Alegre , as celas da nova unidade serão construídas com concreto de alto desempenho, sem utilização de ferragens em suas estruturas internas. O material oferece elevada resistência a impactos, maior durabilidade, baixa condutividade térmica e alta proteção contra o fogo, características que contribuem para a segurança e a sustentabilidade da edificação.

Atualmente, está sendo realizada a construção da muralha e a execução dos radiers que irão receber os módulos da ala carcerária. A previsão é de que a obra esteja concluída no primeiro semestre de 2026. A construção é fiscalizada pela 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Porto Alegre.

Os trabalhos começaram em julho e, atualmente, está sendo realizada a construção da muralha do presídio -Foto: Evandro Rocha/SOP