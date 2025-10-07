Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova projeto que exige uniforme de seleções oficiais nas cores da bandeira nacional

Proposta segue em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
07/10/2025 às 17h48
Comissão aprova projeto que exige uniforme de seleções oficiais nas cores da bandeira nacional
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que exige uniformes nas cores da bandeira nacional para as seleções brasileiras em qualquer modalidade esportiva. A proposta altera a Lei Geral do Esporte .

Os infratores estão sujeitos a advertência e, em caso de reincidência, a multa, conforme regulamentação a ser definida. Ficarão de fora das novas regras apenas as equipes que participarem de eventos beneficentes ou comemorativos.

O texto aprovado é a versão (substitutivo) do relator, deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), para o Projeto de Lei 1928/25 , do deputado Mauricio Marcon (Pode-RS), e cinco outras propostas. O relator unificou as iniciativas.

“O esporte se constitui como um dos mais relevantes elementos de coesão social do povo brasileiro”, disse o relator. “Nesse contexto, os uniformes das seleções que representam o país devem estar vinculados às cores da bandeira”, continuou.

O deputado Mauricio Marcon citou reações negativas diante de um eventual uso de camisas vermelhas pela seleção de futebol. “Ficou nítido o sentimento refratário no que tange à substituição das cores da nação”, afirmou.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 segundos

Câmara aprova regras para colaboração entre órgãos de fiscalização, polícias judiciárias e Ministério Público; acompanhe

Texto será enviado ao Senado

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 15 minutos

Câmara aprova regras para colaboração entre órgãos de fiscalização e os de persecução penal; acompanhe

Texto será enviado ao Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 29 minutos

Câmara aprova projeto que torna crime obstruir o combate ao crime organizado

Proposta será enviada à sanção presidencial

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 45 minutos

Relator do Plano Brasil Soberano quer soluções para pequenos exportadores afetados por ‘tarifaço’

Preocupação é de que, embora haja o dinheiro, ele não chegue aos pequenos produtores

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 59 minutos

Deputados analisam projeto que torna crime obstruir o combate ao crime organizado; acompanhe

Proposta será votada no Plenário

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
13° Sensação
2.02 km/h Vento
77% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 13 minutos

Câmara aprova regras para colaboração entre órgãos de fiscalização e os de persecução penal; acompanhe
Senado Federal Há 13 minutos

Projeto que permite parcerias emergenciais em calamidades volta à CCJ
Justiça Há 13 minutos

Justiça libera curso de medicina para assentados e quilombolas em PE
Câmara Há 27 minutos

Câmara aprova projeto que torna crime obstruir o combate ao crime organizado
Agricultura Há 27 minutos

Agricultor familiar: saiba como obter documentos da Epagri/Ciram para comprovar prejuízos causados por ventos e tempestades

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,72%
Euro
R$ 6,24 +0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 692,092,88 -2,38%
Ibovespa
141,356,44 pts -1.57%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias