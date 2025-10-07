Terça, 07 de Outubro de 2025
SP reúne sabedoria e celebrações no 1º Festival de Cultura Popular

Atrações começam hoje e terminam dia 12

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/10/2025 às 16h12

Começa nesta terça-feira (7) e vai até o dia 12 de outubro, o 1º Festival de Cultura Popular de São Paulo, com mais de 50 atrações gratuitas celebrando as tradições e as reinvenções da cultura brasileira. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e pelo Centro Cultural São Paulo (CCSP), a iniciativa reúne atrações como capoeira, jongo, maracatu, samba, forró, teatro, cinema, batalhas de rima e rodas de conversa.

Ao longo dos seis dias, o CCSP receberá nomes como Mestra Janja (Capoeira Angola-BA), Stela Nesrine ( Funmilayo Afrobeat Orquestra), Clarice Pankararu (Liderança indígena da SOS Pankararu), Claudia Rangel (artista visual e pesquisadora em xilogravura artesanal), Ritmos: DJ Thaíde, Siba (Mestre Ambrósio), Lirinha (Cordel do Fogo Encantado), Gaspar Z’áfrica, Salloma Salomão e DJ Dolores (PE).

Haverá, ainda, encontros de congada, jongo e maracatu e também de quadrilhas juninas de Lagarto (SE): Parafusos e Raio da Silibrina. Além disso, haverá a comemoração do aniversário de Tom Zé, com um show do artista.

Linguagens contemporâneas

A direção é de José Mauro Gnaspini, diretor do CCSP, com curadoria de Julio Dojcsar, que propõe um encontro entre expressões ancestrais e linguagens contemporâneas. O projeto integra o edital de festivais promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e é realizado pelo Instituto Global Attitude.

"Queremos valorizar a cultura que nasce do chão, da oralidade, da memória, da resistência e que segue pulsando nas periferias, nos terreiros e nas praças", disse Gnaspini

Para ver a programação completa e as condições para a retirada de ingressos , basta acessar .

Geral Há 1 hora

Governo cria comitê de enfrentamento da crise do metanol

Informação foi divulgada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Começa em Brasília festival sobre inovação e tecnologia na indústria

Festival Curicaca terá debates, atrações culturais e gastronômicas

 Maior investimento em segurança pública se reflete na queda de indicadores de criminalidade pelo Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom
Segurança Pública Há 2 horas

Governo Eduardo Leite reforça a segurança pública do Estado em mais de 4 mil viaturas, 145 embarcações e sete aeronaves

Reforço de efetivo, integração institucional, uso de tecnologias, além de novos equipamentos e viaturas explicam a redução de roubos de veículos, a...

 Secretário Ernani Polo (C) ressaltou números positivos e projetou crescimento da campanha -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 2 horas

Governo e entidades avaliam de forma positiva Campanha Ganha-Ganha Farroupilha

Positiva e com potencial de crescimento: essa foi a avaliação dos participantes da reunião, realizada nesta terça-feira (7/10), que discutiu a Camp...

 Em setembro, o IGP foi contemplado com 21 novos veículos que vão qualificar a mobilidade das equipes periciais -Foto: Ascom SSP
Segurança Pública Há 3 horas

Governo do Estado fortalece e moderniza as perícias no interior do RS com investimentos e ampliação de serviços

O governo do Estado está presente no interior por meio do Departamento de Perícias do Interior (DPI), vinculado ao Instituto-Geral de Perícias (IGP...

