Começa em Brasília festival sobre inovação e tecnologia na indústria

Festival Curicaca terá debates, atrações culturais e gastronômicas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/10/2025 às 15h44
Começa em Brasília festival sobre inovação e tecnologia na indústria
© José Cruz/Agência Brasil

Brasília sedia até sábado (11) o Festival Internacional sobre Tecnologia e Sustentabilidade na Indústria – Curicaca, no Estádio Nacional Mané Garrincha (Arena BRB), no centro de Brasília, com o tema Um Novo Tempo, Uma Nova Indústria .

Na cerimônia de abertura, nesta terça-feira (7), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, disse que a nova indústria brasileira precisa de investimentos em inovação para agregar valor aos produtos nacionais e avançar economicamente.

“Temos que ter uma indústria mais inovadora com universidades, institutos de pesquisa, setor produtivo, todo mundo junto para a gente poder avançar.”

Geraldo Alckmin define a estratégia de desenvolvimento para a indústria brasileira focada em quatro eixos principais: mais exportadora; mais competitiva com foco na reforma tributária; mais sustentável, pela inovação tecnológica verde; e mais inovadora para aumentar o valor agregado ao comércio brasileiro.

Transformação energética

Já a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, destacou que a indústria de transformação puxou o crescimento nacional em 2024, após mais de uma década.

“Estamos no rumo certo: o rumo da transição energética, da transformação digital. Esse é o rumo para que a gente possa enfrentar o aquecimento global, às vésperas da COP30, e ter a certeza que, quando a gente aposta na inteligência, na criatividade do povo brasileiro, a gente vai longe”, disse Luciana.

A ministra ressalta que o governo tem um compromisso inabalável com a modernização da indústria, transformando-a em um motor de crescimento mais verde, digital, conectado e sustentável.

No mesmo evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a oferta de 5 mil novas vagas no próximo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em cursos e universidades e de instituto federais focados nas áreas de STEM, sigla em inglês para ciência (science), tecnologia (technology), engenharia (engineering) e matemática (mathematics).

Festival Curicaca

Sob coordenação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), vinculada ao Mdic, o Festival Curicaca homenageia a ave que habita, entre outros, o bioma do Cerrado, e é conhecida por seu canto característico, que soa como um grito rouco, e que simboliza a transformação.

“Transformação para gerar mais desenvolvimento, emprego, renda e oportunidades no país”, prioriza a organização do festival.

O presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, disse esperar que o Festival Curicaca seja a semente para consolidar a política industrial no Brasil juntando em um mesmo evento representantes da indústria, pesquisadores, empreendedores e criadores.

“A gente não faz um país grande, desenvolvido e justo, sem uma indústria forte. A gente não faz um país vendendo só commodities . E para implantar produtos de maior valor agregado, quem faz isso é a indústria.”

O evento terá atividades para promover o compartilhamento de práticas inovadoras e sustentáveis, estimular soluções tecnológicas para desafios produtivos e socioambientais.

Os debates e as ações do Festival estão divididos em dez trilhas de conhecimento focadas em tecnologia, inovação e sustentabilidade para a indústria e o desenvolvimento nacional. São elas:

  1. Energia renovável e sustentabilidade energética;
  2. Inovação em saúde e biotecnologia;
  3. Transformação digital e Indústria 4.0;
  4. Segurança e defesa tecnológica;
  5. Indústria verde e economia circular;
  6. Agroindústria sustentável e agricultura familiar;
  7. Inovação social e desenvolvimento regional;
  8. Políticas e regulação;
  9. Infraestrutura sustentável e mobilidade verde;
  10. Tecnologia criativa e inclusão digital.

A programação do Festival Curica, que inclui também atrações culturais e gastronomia, pode ser conferida aqui .

