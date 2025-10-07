Governo Eduardo Leite reforça a segurança pública do Estado em mais de 4 mil viaturas, 145 embarcações e sete aeronaves

Maior investimento em segurança pública se reflete na queda de indicadores de criminalidade pelo Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

Reforço de efetivo, integração institucional, uso de tecnologias, além de novos equipamentos e viaturas explicam a redução de roubos de veículos, a pedestres, de celulares, a bancos e de outros crimes no Rio Grande do Sul.

Recentemente (18/9), o governador Eduardo Leite entregou 264 veículos e equipamentos às forças de segurança, o equivalente a R$ 87 milhões. Esse foi o terceiro grande aporte à segurança pública somente neste ano. Nos próximos dias, mais um conjunto de veículos será entregue às forças de segurança pública do Estado. Os recursos impactam no enfrentamento da criminalidade, avalia o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron. “Investimentos desta ordem ampliam nossa capacidade de proteger vidas, combater o crime e responder com agilidade. Seguimos firmes, com estrutura, integração e compromisso com os gaúchos”, avaliou.

Tabela mostra a evolução da estrutura da segurança pública do Estado entre 2018 e 2025

Agosto teve o menor número de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) e roubos de veículos , desde 2010. No momento mais seguro de sua história, quedas consistentes nos indicadores validam as previsões de que 2025 deverá ser mais seguro que os anos anteriores.

Governador Eduardo Leite cumprimentando agente já com o novo uniforme do Grupo de Ações Especiais (Gaes) da Polícia Penal -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Instituições fortalecidas

A aplicação de recursos no Corpo de Bombeiros Militar (CBM) permitiu que, nos últimos sete anos, o número de viaturas e outros veículos de grande porte crescesse 72%, saltando de 517 para 891 unidades. O número de embarcações, por sua vez, aumentou 164%, passando de 73 para 193 botes, ambulanchas, motoaquáticas e outros. Hoje conta com 3.161 bombeiros militares, um acréscimo de 16% em seu efetivo. E, em 2023, o CBM adquiriu sua primeira aeronave.

O número de embarcações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) aumentou 164% nos últimos sete anos -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

A Polícia Civil obteve, nos últimos sete anos, 11% mais servidores, tendo hoje cerca de 5.500 inspetores, escrivães e delegados de polícia. Com o reforço de 732 viaturas, uma ampliação de 36%, a frota chegou a 2.776 unidades em setembro deste ano. No mesmo período, recebeu ainda sete embarcações, totalizando 12, e três aeronaves, sendo quatro atualmente.

A Brigada Militar detém o maior número de aeronaves entre as forças de segurança do Estado, contando com 11 helicópteros e quatro aviões. O governo Leite atendeu a demanda de renovação da frota aérea, que ficou ainda mais evidente após as enchentes de 2024. Pela mesma razão, o número de embarcações da BM aumentou expressivamente, saltando de uma para 19 unidades no período. E somente em 2025, a Brigada recebeu 306 viaturas, 39 motos, 31 micro-ônibus e 17 motoaquáticas, uma renovação de veículos que vem sendo ampliada ano a ano.

Com o reforço de 732 viaturas, a frota da Polícia Civil cresceu 36% e chegou a 2.776 unidades em setembro de 2025 -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O Instituto-Geral de Perícias (IGP), que está com um processo seletivo para servidores temporários em andamento, abriu concurso público, oferecendo 234 vagas, com inscrições até 16 de outubro . Nos últimos anos, o instituto teve um incremento de 8% em seu efetivo e conta com mais de 800 servidores no quadro. Em 2022, o IGP havia atingido o maior número de servidores de sua história. “Com novos chamamentos previstos, esse quantitativo será ainda mais expressivo", afirma o diretor-geral, Paulo Barragan.

Investimentos em tecnologia e em pessoal qualificam o trabalho do Instituto-Geral de Perícias (IGP) -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom



Veja mais