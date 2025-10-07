Governo Eduardo Leite reforça a segurança pública do Estado em mais de 4 mil viaturas, 145 embarcações e sete aeronaves

Reforço de efetivo, integração institucional, uso de tecnologias, além de novos equipamentos e viaturas explicam a redução de roubos de veículos, a pedestres, de celulares, a bancos e de outros crimes no Rio Grande do Sul.
Recentemente (18/9), o governador Eduardo Leite entregou 264 veículos e equipamentos às forças de segurança, o equivalente a R$ 87 milhões. Esse foi o terceiro grande aporte à segurança pública somente neste ano. Nos próximos dias, mais um conjunto de veículos será entregue às forças de segurança pública do Estado. Os recursos impactam no enfrentamento da criminalidade, avalia o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron. “Investimentos desta ordem ampliam nossa capacidade de proteger vidas, combater o crime e responder com agilidade. Seguimos firmes, com estrutura, integração e compromisso com os gaúchos”, avaliou.
Agosto teve o menor número de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) e roubos de veículos , desde 2010. No momento mais seguro de sua história, quedas consistentes nos indicadores validam as previsões de que 2025 deverá ser mais seguro que os anos anteriores.
Instituições fortalecidas
A aplicação de recursos no Corpo de Bombeiros Militar (CBM) permitiu que, nos últimos sete anos, o número de viaturas e outros veículos de grande porte crescesse 72%, saltando de 517 para 891 unidades. O número de embarcações, por sua vez, aumentou 164%, passando de 73 para 193 botes, ambulanchas, motoaquáticas e outros. Hoje conta com 3.161 bombeiros militares, um acréscimo de 16% em seu efetivo. E, em 2023, o CBM adquiriu sua primeira aeronave.
A Polícia Civil obteve, nos últimos sete anos, 11% mais servidores, tendo hoje cerca de 5.500 inspetores, escrivães e delegados de polícia. Com o reforço de 732 viaturas, uma ampliação de 36%, a frota chegou a 2.776 unidades em setembro deste ano. No mesmo período, recebeu ainda sete embarcações, totalizando 12, e três aeronaves, sendo quatro atualmente.
A Brigada Militar detém o maior número de aeronaves entre as forças de segurança do Estado, contando com 11 helicópteros e quatro aviões. O governo Leite atendeu a demanda de renovação da frota aérea, que ficou ainda mais evidente após as enchentes de 2024. Pela mesma razão, o número de embarcações da BM aumentou expressivamente, saltando de uma para 19 unidades no período. E somente em 2025, a Brigada recebeu 306 viaturas, 39 motos, 31 micro-ônibus e 17 motoaquáticas, uma renovação de veículos que vem sendo ampliada ano a ano.
O Instituto-Geral de Perícias (IGP), que está com um processo seletivo para servidores temporários em andamento, abriu concurso público, oferecendo 234 vagas, com inscrições até 16 de outubro . Nos últimos anos, o instituto teve um incremento de 8% em seu efetivo e conta com mais de 800 servidores no quadro. Em 2022, o IGP havia atingido o maior número de servidores de sua história. “Com novos chamamentos previstos, esse quantitativo será ainda mais expressivo", afirma o diretor-geral, Paulo Barragan.
