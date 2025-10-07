Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo e entidades avaliam de forma positiva Campanha Ganha-Ganha Farroupilha

Positiva e com potencial de crescimento: essa foi a avaliação dos participantes da reunião, realizada nesta terça-feira (7/10), que discutiu a Camp...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/10/2025 às 14h37
Governo e entidades avaliam de forma positiva Campanha Ganha-Ganha Farroupilha
Secretário Ernani Polo (C) ressaltou números positivos e projetou crescimento da campanha -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

Positiva e com potencial de crescimento: essa foi a avaliação dos participantes da reunião, realizada nesta terça-feira (7/10), que discutiu a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha, ação conjunta entre governo do Estado e entidades varejistas e tradicionalistas para impulsionar o comércio e valorizar a identidade gaúcha. No encontro, foi discutida a formação de uma comissão gestora para organizar de forma integrada a edição de 2026, que foi confirmada pelo grupo.

Representando o Estado, as secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Cultura (Sedac), de Comunicação (Secom) e de Turismo (Setur) se reuniram com lideranças do comércio, do setor de alimentação e do tradicionalismo para analisar a performance da ação, detectar aspectos que podem melhorar e identificar possibilidades de ampliar a atuação nas próximas edições.

A Ganha-Ganha Farroupilha foi uma campanha inédita criada pelo governo do Estado – coordenada pela Sedec, com o apoio da Setur, Sedac e Secom –, que uniu a promoção dos Festejos Farroupilhas para alavancar o comércio em setembro, mês considerado negativo pelo setor devido à queda do volume de vendas.

Entre 6 e 21 de setembro, foram realizadas diversas ações para divulgar a iniciativa – algumas delas inusitadas, como levar um cavalo para ser domado em um shopping –, além de promoções no comércio e sorteios e premiações por meio do Programa Nota Fiscal Gaúcha.

Grandes expectativas

O titular da Sedec, Ernani Polo, ressaltou que tem grandes expectativas para as próximas edições. “Antes, o Estado nunca tinha feito um movimento unindo incentivo ao comércio e fortalecimento do tradicionalismo, e já nesta primeira edição tivemos números positivos, o que demonstra que a cultura gaúcha é um grande ativo econômico. Temos ajustes a fazer, mas estamos nos preparando para que a Ganha-Ganha Farroupilha cresça cada vez mais”, disse.

Para o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, a iniciativa teve uma divulgação de qualidade. “A campanha provou que é possível trabalhar a economia a partir da cultura e engajar as pessoas ao falar do tradicionalismo”, frisou. Loureiro também destacou a importância da parceria com as entidades, que contribuiu para o sucesso da Ganha-Ganha Farroupilha.

O diretor-geral adjunto da Setur, Cristiano Candaten, ressaltou que a cultura gaúcha pode impulsionar a economia, a exemplo do que ocorre com as festas juninas do Nordeste. “A conexão entre cultura, comércio e turismo tem tudo para ser um sucesso aqui também”, pontuou.

“Quero agradecer ao governo por essa iniciativa, que integrou muitas secretarias de forma harmônica, o que para nós é uma demonstração de que funcionou totalmente. Foi uma experiência que deve continuar sendo um sucesso", disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Irio Piva.

O sucesso da campanha também foi ressaltado pelo vice-presidente da CDL-POA, Carlos Schmaedecke. “Ideias semelhantes já tinham sido tentadas para alavancar as vendas no mês de setembro, mas nunca deram tão certo como esta ação. Faltava o componente da emoção, que o tradicionalismo trouxe”, avaliou.

Papel do tradicionalismo

O papel do tradicionalismo na Ganha-Ganha Farroupilha foi destacado pelo vice-presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Luiz Henrique Lamaison, que frisou ainda que a entidade nunca esteve tão presente em uma campanha e nem tão próxima com o governo estadual. “A Ganha-Ganha Farroupilha nos deu a oportunidade de mostrar o MTG para pessoas de fora do movimento. O envolvimento em ações em locais como o aeroporto e os centros de comércio foi muito especial por conta do contato com as pessoas”, disse.

Representando os municípios, o superintendente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Leonardo Comin, informou que as prefeituras demonstraram interesse em trabalhar o tradicionalismo como um ativo, e que é esperada uma participação ainda maior nos próximos anos.

O diretor de atendimento da Agência HOC, Ricardo Gomes, apresentou os números da campanha. Ele ressaltou o alcance de público nas mídias, que foi considerado de bom desempenho, tendo em vista que a campanha foi construída em um tempo curto.

“A partir dessa primeira experiência, dos relatos dos envolvidos e dos dados coletados, vamos começar o trabalho com um ano de antecedência, conduzido por esse comitê gestor para estruturar ainda melhor a Ganha-Ganha Farroupilha”, resumiu Polo.

Participaram do encontro representantes do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas POA), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel RS), da Associação Gaúcha do Varejo (AGV), da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio RS), da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, da Receita Estadual, da Procergs - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul e da Agência HOC.

Mais informações sobre as ações da campanha:

Texto: Renata Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 54 minutos

SP reúne sabedoria e celebrações no 1º Festival de Cultura Popular

Atrações começam hoje e terminam dia 12
Geral Há 1 hora

Governo cria comitê de enfrentamento da crise do metanol

Informação foi divulgada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Começa em Brasília festival sobre inovação e tecnologia na indústria

Festival Curicaca terá debates, atrações culturais e gastronômicas

 Maior investimento em segurança pública se reflete na queda de indicadores de criminalidade pelo Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom
Segurança Pública Há 2 horas

Governo Eduardo Leite reforça a segurança pública do Estado em mais de 4 mil viaturas, 145 embarcações e sete aeronaves

Reforço de efetivo, integração institucional, uso de tecnologias, além de novos equipamentos e viaturas explicam a redução de roubos de veículos, a...

 Em setembro, o IGP foi contemplado com 21 novos veículos que vão qualificar a mobilidade das equipes periciais -Foto: Ascom SSP
Segurança Pública Há 3 horas

Governo do Estado fortalece e moderniza as perícias no interior do RS com investimentos e ampliação de serviços

O governo do Estado está presente no interior por meio do Departamento de Perícias do Interior (DPI), vinculado ao Instituto-Geral de Perícias (IGP...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
17° Sensação
3.86 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 57 segundos

Paim: governo instalou sala de situação para avaliar intoxicações por metanol
Economia Há 1 minuto

Brasileiros têm R$ 10,4 bilhões em valores esquecidos para resgatar
Economia Há 17 minutos

Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS
Saúde Há 17 minutos

São Paulo faz campanha de multivacinação para crianças e adolescentes
Câmara Há 31 minutos

Deixar de votar MP do IOF é perder R$ 35 bilhões na arrecadação do governo, diz líder do PT

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,70%
Euro
R$ 6,23 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 688,878,61 -2,82%
Ibovespa
141,455,98 pts -1.5%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias