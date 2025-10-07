Governo e entidades avaliam de forma positiva Campanha Ganha-Ganha Farroupilha

Positiva e com potencial de crescimento: essa foi a avaliação dos participantes da reunião, realizada nesta terça-feira (7/10), que discutiu a Campanha Ganha-Ganha Farroupilha, ação conjunta entre governo do Estado e entidades varejistas e tradicionalistas para impulsionar o comércio e valorizar a identidade gaúcha. No encontro, foi discutida a formação de uma comissão gestora para organizar de forma integrada a edição de 2026, que foi confirmada pelo grupo.

Representando o Estado, as secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedec), da Cultura (Sedac), de Comunicação (Secom) e de Turismo (Setur) se reuniram com lideranças do comércio, do setor de alimentação e do tradicionalismo para analisar a performance da ação, detectar aspectos que podem melhorar e identificar possibilidades de ampliar a atuação nas próximas edições.

A Ganha-Ganha Farroupilha foi uma campanha inédita criada pelo governo do Estado – coordenada pela Sedec, com o apoio da Setur, Sedac e Secom –, que uniu a promoção dos Festejos Farroupilhas para alavancar o comércio em setembro, mês considerado negativo pelo setor devido à queda do volume de vendas.

Entre 6 e 21 de setembro, foram realizadas diversas ações para divulgar a iniciativa – algumas delas inusitadas, como levar um cavalo para ser domado em um shopping –, além de promoções no comércio e sorteios e premiações por meio do Programa Nota Fiscal Gaúcha.

Grandes expectativas

O titular da Sedec, Ernani Polo, ressaltou que tem grandes expectativas para as próximas edições. “Antes, o Estado nunca tinha feito um movimento unindo incentivo ao comércio e fortalecimento do tradicionalismo, e já nesta primeira edição tivemos números positivos, o que demonstra que a cultura gaúcha é um grande ativo econômico. Temos ajustes a fazer, mas estamos nos preparando para que a Ganha-Ganha Farroupilha cresça cada vez mais”, disse.

Para o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, a iniciativa teve uma divulgação de qualidade. “A campanha provou que é possível trabalhar a economia a partir da cultura e engajar as pessoas ao falar do tradicionalismo”, frisou. Loureiro também destacou a importância da parceria com as entidades, que contribuiu para o sucesso da Ganha-Ganha Farroupilha.

O diretor-geral adjunto da Setur, Cristiano Candaten, ressaltou que a cultura gaúcha pode impulsionar a economia, a exemplo do que ocorre com as festas juninas do Nordeste. “A conexão entre cultura, comércio e turismo tem tudo para ser um sucesso aqui também”, pontuou.

“Quero agradecer ao governo por essa iniciativa, que integrou muitas secretarias de forma harmônica, o que para nós é uma demonstração de que funcionou totalmente. Foi uma experiência que deve continuar sendo um sucesso", disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Irio Piva.

O sucesso da campanha também foi ressaltado pelo vice-presidente da CDL-POA, Carlos Schmaedecke. “Ideias semelhantes já tinham sido tentadas para alavancar as vendas no mês de setembro, mas nunca deram tão certo como esta ação. Faltava o componente da emoção, que o tradicionalismo trouxe”, avaliou.

Papel do tradicionalismo

O papel do tradicionalismo na Ganha-Ganha Farroupilha foi destacado pelo vice-presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Luiz Henrique Lamaison, que frisou ainda que a entidade nunca esteve tão presente em uma campanha e nem tão próxima com o governo estadual. “A Ganha-Ganha Farroupilha nos deu a oportunidade de mostrar o MTG para pessoas de fora do movimento. O envolvimento em ações em locais como o aeroporto e os centros de comércio foi muito especial por conta do contato com as pessoas”, disse.

Representando os municípios, o superintendente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Leonardo Comin, informou que as prefeituras demonstraram interesse em trabalhar o tradicionalismo como um ativo, e que é esperada uma participação ainda maior nos próximos anos.

O diretor de atendimento da Agência HOC, Ricardo Gomes, apresentou os números da campanha. Ele ressaltou o alcance de público nas mídias, que foi considerado de bom desempenho, tendo em vista que a campanha foi construída em um tempo curto.

“A partir dessa primeira experiência, dos relatos dos envolvidos e dos dados coletados, vamos começar o trabalho com um ano de antecedência, conduzido por esse comitê gestor para estruturar ainda melhor a Ganha-Ganha Farroupilha”, resumiu Polo.

Participaram do encontro representantes do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas POA), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel RS), da Associação Gaúcha do Varejo (AGV), da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio RS), da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, da Receita Estadual, da Procergs - Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul e da Agência HOC.

