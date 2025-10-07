Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Comissão debate impactos de operação da Polícia Federal sobre mineração ilegal

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (8) para discutir os impactos da Operação Rejeit...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
07/10/2025 às 13h33

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (8) para discutir os impactos da Operação Rejeito, da Polícia Federal, de combate à mineração ilegal. A reunião será realizada no plenário 14, às 9 horas.

O debate atende a requerimento dos deputados Hugo Leal (PSD-RJ) e Max Lemos (PDT-RJ). Os parlamentares afirmam que a operação investiga um esquema de mineração ilegal envolvendo empresários e servidores públicos, entre eles um diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM). A ação apura crimes ambientais, corrupção e lavagem de dinheiro.

“É fundamental avaliar os impactos desses crimes na mineração brasileira e as medidas que estão sendo adotadas para evitar novos casos”, afirma Hugo Leal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo.
Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
17° Sensação
4.05 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
DENGUE
