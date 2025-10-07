Faleceu José de Paiva Netto aos 84 anos

José de Paiva Netto, presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), faleceu aos 84 anos, nesta terça-feira (7), no Rio de Janeiro.

Ele estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. A causa da morte não foi divulgada.

À frente da LBV por várias décadas, Paiva Netto consolidou a instituição como um dos maiores movimentos humanitários do mundo, com projetos sociais, educacionais e de comunicação voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade. Criou as Pedagogias do Afeto e do Cidadão Ecumênico, que unem valores espirituais à formação cidadã, e idealizou o Templo da Boa Vontade, em Brasília — eleito uma das Sete Maravilhas da capital federal.

Jornalista de profissão, iniciou sua carreira em 1956, atuando como redator, revisor e articulista em diversos jornais e revistas, no Brasil e no exterior. Ao longo da trajetória, recebeu inúmeras homenagens, entre elas a Medalha do 1º Centenário da Academia Brasileira de Letras e a Ordem do Rio Branco.