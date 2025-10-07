APAE de Tenente Portela celebra 45 anos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela comemora seus 45 anos de fundação no próximo dia 24 de outubro, uma sexta-feira, às 19 horas, na Casa da Amizade.

A celebração será um momento especial para agradecer pelas conquistas ao longo de mais de quatro décadas, reconhecer as parcerias construídas e renovar os sonhos que movem a instituição.

A APAE convida toda a comunidade a participar deste encontro comemorativo, marcado pela gratidão, união e pelo compromisso contínuo com a inclusão e o cuidado com as pessoas com deficiência.