Consulta Popular 2025/2026: Região Celeiro define prioridades até sexta-feira

Começou nesta segunda-feira (6/10) a votação da Consulta Popular 2025/2026 no Rio Grande do Sul. Os eleitores da Região Celeiro podem escolher entre três propostas disponíveis na cédula do Corede Celeiro até a próxima sexta-feira.

A votação é online e pode ser feita de duas formas: enviando a palavra “voto” para o número (51) 3210-3260 via WhatsApp e seguindo as instruções automáticas, ou acessando diretamente o portal da Consulta Popular. Para votar, é necessário informar o número do título de eleitor.

As três propostas em votação são: Divulgação Turística, Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto e Apoio a Agroindústrias. Cada eleitor pode escolher apenas uma. A seleção das demandas foi feita durante a Assembleia Regional Ampliada, realizada no dia 24 de setembro, em Três Passos.

Neste ano, o Governo do Estado destinou R$ 2.228.571,43 ao Corede Celeiro. O projeto mais votado receberá 60% do valor, enquanto o segundo mais escolhido ficará com os outros 40%. Ao todo, os 28 Coredes do RS receberão R$ 60 milhões em recursos públicos.

Conheça os projetos:

Divulgação Turística: busca atrair mais visitantes à região, valorizando a Rota do Yucumã e outros atrativos locais, com ações de mídia e sinalização turística.

Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto: pretende instalar uma fábrica para produção de estruturas de concreto padronizadas, otimizando obras e reduzindo custos.

Apoio a Agroindústrias: propõe incentivo à produção rural com aquisição de equipamentos e melhorias na infraestrutura de armazenamento.

Criada em 1998, a Consulta Popular permite que a população escolha onde os recursos estaduais devem ser investidos, fortalecendo a participação direta nas decisões regionais.







