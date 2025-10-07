Bebê nasce em ambulância durante trajeto entre Itapiranga e São Miguel do Oeste

Uma gestante de 34 anos, moradora de Itapiranga, deu à luz a um menino dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por volta das 6h20 desta terça-feira (7), durante o deslocamento até o Hospital Regional de São Miguel do Oeste.

As contrações começaram por volta da 1h da madrugada, levando a mulher a procurar atendimento no Hospital Sagrada Família, em Itapiranga. Diante da evolução rápida do parto, foram acionadas as equipes do SAMU local e da Unidade de Suporte Avançado de São Miguel do Oeste.

O nascimento ocorreu de forma tranquila já no município de Descanso, dentro da ambulância. Após o parto, mãe e bebê foram encaminhados ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, onde receberam os cuidados médicos necessários.









