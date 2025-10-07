Pai e filho são presos por fabricar e vender atestados falsos no RS

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (6), pai e filho suspeitos de fabricar e vender atestados médicos falsos no Rio Grande do Sul. A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Sul, em conjunto com a 2ª Delegacia de Polícia de Pelotas.

As prisões ocorreram no bairro Goiás, em Santa Cruz do Sul, após mandados expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas. As investigações apontam que os atestados eram comercializados por cerca de R$ 60, principalmente entre trabalhadores do comércio de Pelotas.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema funcionava há mais de uma década e já soma mais de 26 registros de ocorrências. A fraude foi descoberta após uma médica denunciar o uso indevido de seu nome em um documento falso.

Durante a operação, foi apreendido um computador usado para criar os atestados e carimbos falsos com o programa CorelDraw. Pai e filho foram encaminhados ao sistema prisional e seguem à disposição da Justiça. A investigação continua para identificar possíveis beneficiados pelo esquema.