Comissão do Esporte debate programas e projetos de paradesporto e saúde

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (8), sobre programas voltados ao paradesporto e à saúde. O debate será interativo e está marcado para as 14 horas, no plenário 4.

De acordo com a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), autora do requerimento, o esporte paralímpico brasileiro tem alcançado destaque internacional graças a políticas públicas consistentes e ao esforço de atletas, técnicos e instituições.

"Apesar dos avanços, persistem desafios significativos, como a ampliação da infraestrutura esportiva acessível, o fortalecimento de parcerias federativas e o estímulo a iniciativas de base".

O objetivo do debate é permitir que a comissão acompanhe de perto os programas já em curso, conheça as perspectivas de expansão e ouça propostas que possam contribuir para a inclusão e o fortalecimento do paradesporto no Brasil.