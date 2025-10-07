Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia Civil encerra inquérito sobre suposta agressão em escola de Sarandi sem indiciamentos

Caso envolvendo atendente e aluna de quatro anos segue sob análise do Ministério Público, que poderá solicitar novas diligências

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
07/10/2025 às 08h46
Polícia Civil encerra inquérito sobre suposta agressão em escola de Sarandi sem indiciamentos

A Polícia Civil de Sarandi concluiu a investigação que apurava uma suposta agressão de uma atendente de uma escola municipal da cidade, contra uma aluna de quatro anos. O inquérito foi finalizado sem indiciamento da mulher.

O caso teria acontecido no dia 1º de setembro. Segundo a polícia, embora a criança apresentasse hematomas nos braços, a perícia não conseguiu apontar a origem das marcas.

Conforme o delegado responsável, Cristiano De Bone, foram ouvidas diversas pessoas que tiveram contato com a criança no dia dos fatos, mas não foi possível concluir a autoria das lesões:

— Foram analisadas cerca de duas horas de imagens do pátio, fornecidas pela escola, onde as crianças brincam por cerca de 45 minutos de manhã e o mesmo período à tarde. Nessas imagens, não há nenhuma intercorrência relacionada ao motivo de agressão em relação à criança.

O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário na última semana.

À época das acusações, a prefeitura de Sarandi abriu uma sindicância para apurar os fatos, mas o procedimento foi suspenso após a atendente ter apresentado um pedido de demissão. A suspensão da sindicância também buscou evitar duplicidade de apurações, uma vez que a Polícia Civil já havia aberto o inquérito.

A prefeitura informou que tem conhecimento da conclusão da investigação e que a sindicância segue suspensa por não haver mais vínculo empregatício com a atendente. Disse, ainda, que "segue acompanhando o caso, dando todo suporte à família e à criança".

Apesar de não ter ocorrido indiciamento da mulher de 48 anos, o caso segue com o Ministério Público, autor da ação, que possui autonomia para denunciar ou requisitar novas diligências, caso entenda ser necessário.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Fraude Médica Há 1 hora

Pai e filho são presos por fabricar e vender atestados falsos no RS

Suspeitos atuavam há mais de dez anos e cobravam cerca de R$ 60 por documento, segundo a Polícia Civil

 (Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias)
Violência Urbana Há 3 horas

Motorista da Saúde é morto a facadas em casa de apoio no centro de Ijuí

Crime intriga moradores e levanta dúvidas sobre segurança em espaço destinado a pacientes

 Fotos: Divulgação Bombeiros Voluntários
Bombeiros Voluntário Há 16 horas

Bombeiros de Tenente Portela Aprimoram Habilidades em Mergulho de Segurança Pública

Durante o treinamento, os bombeiros são submetidos a simulações de situações de alto risco, replicando cenários reais que exigem mergulhos em ambientes desafiadores

 (Foto: Eduardo Colussi/ Rádio Máxima FM)
Trãnsito Irregular Há 24 horas

1 em cada 3 mortes no trânsito no RS em 2025 envolve motorista sem CNH

Dados do Detran-RS revelam aumento alarmante de acidentes fatais com condutores não habilitados; caso em Rondinha expõe gravidade da situação

 (Foto: Efetivo 7ºBPM)
Operação Fronteira Há 1 dia

Força Tática apreende veículo com carga de cigarros contrabandeados em ação na fronteira

Carro abandonado foi encontrado com 16 caixas de cigarros de origem estrangeira durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 18°
15° Sensação
3 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h07 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
22° 10°
Sexta
26° 11°
Sábado
31° 15°
Domingo
20° 16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Câmara dos Deputados debate aplicação da Lei da Alienação Parental; assista
Câmara Há 4 minutos

Comissões debatem denúncias sobre reavaliação pericial de pessoas com deficiência
Câmara Há 4 minutos

Comissão de Trabalho debate regulamentação de aplicativos de transporte de passageiros
Câmara Há 4 minutos

Câmara do Deputados debate aplicação da Lei da Alienação Parental; assista
LUTO LBV Há 11 minutos

Faleceu José de Paiva Netto aos 84 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,45%
Euro
R$ 6,22 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 696,806,20 -1,45%
Ibovespa
141,815,23 pts -1.25%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias