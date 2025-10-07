Polícia Civil encerra inquérito sobre suposta agressão em escola de Sarandi sem indiciamentos

A Polícia Civil de Sarandi concluiu a investigação que apurava uma suposta agressão de uma atendente de uma escola municipal da cidade, contra uma aluna de quatro anos. O inquérito foi finalizado sem indiciamento da mulher.

O caso teria acontecido no dia 1º de setembro. Segundo a polícia, embora a criança apresentasse hematomas nos braços, a perícia não conseguiu apontar a origem das marcas.

Conforme o delegado responsável, Cristiano De Bone, foram ouvidas diversas pessoas que tiveram contato com a criança no dia dos fatos, mas não foi possível concluir a autoria das lesões:

— Foram analisadas cerca de duas horas de imagens do pátio, fornecidas pela escola, onde as crianças brincam por cerca de 45 minutos de manhã e o mesmo período à tarde. Nessas imagens, não há nenhuma intercorrência relacionada ao motivo de agressão em relação à criança.

O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário na última semana.

À época das acusações, a prefeitura de Sarandi abriu uma sindicância para apurar os fatos, mas o procedimento foi suspenso após a atendente ter apresentado um pedido de demissão. A suspensão da sindicância também buscou evitar duplicidade de apurações, uma vez que a Polícia Civil já havia aberto o inquérito.

A prefeitura informou que tem conhecimento da conclusão da investigação e que a sindicância segue suspensa por não haver mais vínculo empregatício com a atendente. Disse, ainda, que "segue acompanhando o caso, dando todo suporte à família e à criança".

Apesar de não ter ocorrido indiciamento da mulher de 48 anos, o caso segue com o Ministério Público, autor da ação, que possui autonomia para denunciar ou requisitar novas diligências, caso entenda ser necessário.