Gaúcho morre em confronto na Ucrânia

Tailon Ruppenthal, de 41 anos, natural de Três Coroas (RS), morreu entre domingo (5) e segunda-feira (6) durante um confronto na região de Dnipro, na Ucrânia. Ele atuava como operador de drones no exército ucraniano e estava no país desde meados deste ano.

Segundo informações preliminares, Tailon foi atingido por uma explosão causada por um drone russo em plena zona de guerra. A confirmação da morte foi feita pela mãe, Marileuza Borges Bertolucci, em uma publicação nas redes sociais, onde expressou “profunda dor e imensa tristeza”.

Tailon deixa uma filha adolescente que vive no Vale do Paranhana e uma trajetória marcada por dedicação e coragem. Antes de integrar o conflito na Ucrânia, trabalhou como produtor audiovisual e participou da missão de paz da ONU no Haiti, em 2004. A experiência deu origem ao livro “Um Soldado Brasileiro no Haiti”.

Em sua última postagem no Facebook, feita no sábado (4), ele comemorava sua promoção a cabo, agradecendo pela confiança e reconhecimento.







