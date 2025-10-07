Comissão especial discute impactos de novo marco regulatório na segurança nos portos

A comissão especial da Câmara dos Deputados que debate o novo marco regulatório do setor portuário brasileiro ( PL 733/25 ) realiza audiência pública, nesta quarta-feira (8), para discutir a segurança nos portos e os efeitos da proposta que atualiza o marco regulatório do setor.

A audiência pública será às 14h30, no plenário 8, e atende a pedidos de diversos parlamentares..

Veja quem foi convidado

O PL 733/25 propõe substituir a Lei 12.815/2013 , que regula o setor portuário brasileiro, trazendo novas regras para as operações, a gestão dos portos e as relações trabalhistas no setor. Segundo o deputado Gabriel Nunes (PSD-BA), um dos que pediu o debate, a proposta “representa uma modernização fundamental” da legislação, com impactos diretos na infraestrutura e na eficiência logística do país.