Mulher desaparecida em Três Passos é encontrada horas depois em outro município

O desaparecimento de uma mulher de 49 anos mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos na noite de segunda-feira (06). A equipe foi acionada por volta das 21h para uma operação de salvamento, busca e resgate na região do Distrito da Floresta, no interior do município.

As buscas se concentraram nas margens do rio Turvo e em área de mata fechada, sendo realizadas até as 4h da madrugada desta terça-feira (07).

A guarnição confirmou que a mulher estava viva, bem de saúde e sem ferimentos. A ocorrência foi encerrada com final feliz, mas o caso chamou atenção pela mobilização e pelo desfecho inesperado.







