Mulher desaparecida em Três Passos é encontrada horas depois em outro município

Buscas mobilizaram bombeiros durante a madrugada até que uma informação mudou o rumo da ocorrência

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações MB Notícias
07/10/2025 às 08h11 Atualizada em 07/10/2025 às 10h22
(Foto: MB Notícias )

O desaparecimento de uma mulher de 49 anos mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos na noite de segunda-feira (06). A equipe foi acionada por volta das 21h para uma operação de salvamento, busca e resgate na região do Distrito da Floresta, no interior do município.

As buscas se concentraram nas margens do rio Turvo e em área de mata fechada, sendo realizadas até as 4h da madrugada desta terça-feira (07).

A guarnição confirmou que a mulher estava viva, bem de saúde e sem ferimentos. A ocorrência foi encerrada com final feliz, mas o caso chamou atenção pela mobilização e pelo desfecho inesperado.



DENGUE
